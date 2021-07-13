В Україні яблука подешевшали удвічі: названо вартість

Ціна на яблука

Так, на початку липня в Україні ціни на яблука стандартної якості коливалися від 21 до 25 грн/кг, а в аналогічний період 2020-го продавали по 47-54 грн/кг. Водночас роком раніше яблук на полицях в українських супермаркетах у цей період уже майже не було.

Яка причина зниження ціни

Експерти повідомляють, що причиною падіння цін є великий вибір сезонних кісточкових фруктів і широкий асортимент ягід через що попит на яблуко невисокий.

Окрім того, щоб хоч якось стимулювати продажі, садівники змушені знижувати ціну на яблуко, яке і так вже майже в три рази дешевше, наприклад, полуниці та дешевше всіх інших видів фруктів.

Чим корисні яблука

Яблука допомагають берегти здоров'я серця та судин.Також споживання яблук зменшує ризики інсульту.

Максимально корисні яблука - це свіжі ретельно помиті яблука зі шкіркою. Саме в шкірці багато клітковини та поліфенолів. І не варто боятися пестицидів — на яблуках вже не самі пестициди, а їхні залишки, бо пестициди швидко руйнуються на сонці. Цього достатньо, щоби зменшити їх кількість.