В Украине бесплатно отдают конфискованные и подержанные авто: кто может их получить

В Украине бесплатно отдают 23 конфискованных подержанных автомобиля. В основном это старые модели машин.
Об этом сообщается на странице OpenMarket (CETAM) в Facebook.
Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой ГП "СЕТАМ" готовы бесплатно отдать 23 автомобиля, которые были конфискованы.
Получить машины могут учреждения охраны здоровья, заведения, где воспитывают детей-сирот и детей, которые были лишены родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования, органы государственной власти, учреждения исполнения наказания, следственные изоляторы, благотворительные организации или для переработки (или утилизации) такого имущества.
ВАЗ-21043 1997 года выпуска
ВАЗ 21063
ВАЗ 2104
BMW 3181 1993 года выпуска
УАЗ-3909
Крайслер PT Cruiser
BMW 320 1995 года выпуска
BMW 318 1994 года выпуска
УАЗ модель 396252
Mitsubishi L 200 1997 года выпуска
Mitsubishi Carisma 1998 года выпуска
Volkswagen Passat 1994 года выпуска
Volkswagen Passat 1991 года выпуска
Мотоцикл МТ 10-36 1982 года выпуска
MERCEDES-BENZ Е 220 1996 года выпуска
ИЖ 31251
Hyundai Galloper 2001 года выпуска
Для получения конфискованного имущества бесплатно необходимо: выбрать имущество, подать заявку на протяжение 30 дней со дня момента публикации объявления и обосновать потребность на получение такой помощи. Более детально можно узнать по этой ссылке.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине обновили список бесплатных медицинских услуг.