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В Украине бесплатно отдают конфискованные и подержанные авто: кто может их получить

Автор: Анна Шиканова

В Украине бесплатно отдают 23 конфискованных подержанных автомобиля. В основном это старые модели машин.

Об этом сообщается на странице OpenMarket (CETAM) в Facebook.

Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой ГП "СЕТАМ" готовы бесплатно отдать 23 автомобиля, которые были конфискованы.

Кто может получить эти автомобили

Получить машины могут учреждения охраны здоровья, заведения, где воспитывают детей-сирот и детей, которые были лишены родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования, органы государственной власти, учреждения исполнения наказания, следственные изоляторы, благотворительные организации или для переработки (или утилизации) такого имущества.

Какие автомобили отдают бесплатно

ВАЗ-21043 1997 года выпуска

ВАЗ 21063

ВАЗ 2104

BMW 3181 1993 года выпуска

УАЗ-3909

Крайслер PT Cruiser

BMW 320 1995 года выпуска

BMW 318 1994 года выпуска

УАЗ модель 396252

Mitsubishi L 200 1997 года выпуска

Mitsubishi Carisma 1998 года выпуска

Volkswagen Passat 1994 года выпуска

Volkswagen Passat 1991 года выпуска

Мотоцикл МТ 10-36 1982 года выпуска

MERCEDES-BENZ Е 220 1996 года выпуска

ИЖ 31251

Hyundai Galloper 2001 года выпуска

Как получить автомобили бесплатно

Для получения конфискованного имущества бесплатно необходимо: выбрать имущество, подать заявку на протяжение 30 дней со дня момента публикации объявления и обосновать потребность на получение такой помощи. Более детально можно узнать по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине обновили список бесплатных медицинских услуг.

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