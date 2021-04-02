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В Україні безплатно віддають конфісковані та вживані авто: хто може їх отримати

Автор: Анна Шиканова

В Україні безплатно віддають 23 конфіскованих вживаних автомобілів. В основному це старі моделі машин.

Про це повідомляється на сторінці OpenMarket (CETAM) в Facebook.

Міністерство юстиції України разом з Державною виконавчою службою ДП "СЕТІВ" готові безплатно віддати 23 автомобілі, які були конфісковані.

Хто може отримати ці автомобілі

Отримати машини можуть заклади охорони здоров'я, заклади, де виховують дітей-сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування, органи державної влади, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, благодійні організації або для перероблення (або утилізації) такого майна

Які автомобілі віддають безплатно

ВАЗ-21043 1997 року випуску

ВАЗ 21063

ВАЗ 2104

BMW 3181 1993 року випуску

УАЗ-3909

Крайслер PT Cruiser

BMW 320 1995 року випуску

BMW 318 1994 року випуску

модель УАЗ 396252

Mitsubishi L 200 1997 року випуску

Mitsubishi Carisma 1998 року випуску

Volkswagen Passat 1994 року випуску

Volkswagen Passat 1991 року випуску

Мотоцикл МТ 10-36 1982 року випуску

MERCEDES-BENZ Е 220 1996 року випуску

ІЖ 31251

Hyundai Galloper 2001 року випуску

Як отримати автомобілі безплатно

Для отримання конфіскованого майна безплатно необхідно: вибрати майно, подати заявку протягом 30 днів з дня моменту публікації оголошення та обґрунтувати потребу на отримання такої допомоги. Більш детально можна дізнатися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оновили список безплатних медичних послуг.

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