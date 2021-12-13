В Украине бесплатно отдают б/у автомобили: кто сможет их получить

В Украине снова отдают бесплатно автомобили. Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "Сетам" назвали список из 7 транспортных средств.
Об этом говорится на странице ГП "Сетам" в Facebook.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины, конфискованные автомобили могут быть переданы на бесплатной основе органам государственной власти, учреждениям исполнения наказаний, следственным изоляторам, военным формированиям.
Также такие автомобили могут получить:
На сайте ГП "Сетам" нужно найти объявление, которое вас интересует. И подать заявление по адресу, который указан в объявлении, детально описав вашу необходимость в данном имуществе.
Заявление нужно подать в течение 30 дней после публикации объявления.
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