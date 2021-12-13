В Україні безкоштовно віддають б/у автомобілі: хто зможе їх отримати

В Україні знову віддають безкоштовно автомобілі. Міністерство юстиції України разом з Державною виконавчою службою та ДП "Сетам" назвали список з 7 транспортних засобів.

Про це йдеться на сторінці ДП "Сетам" у Facebook.

На сайті ДП "Сетам" потрібно знайти оголошення, яке вас цікавить. І подати заяву за адресою, яка вказана в оголошенні, детально описавши вашу необхідність в даному майні.

Також такі автомобілі можуть отримати:

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, конфісковані автомобілі можуть бути передані на безкоштовній основі органам державної влади, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням.

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