Как мгновенно очистить машину от льда и инея: топ-3 советов водителям

Как очистить машину от инея и льда? Сейчас с наступлением зимы это вопрос особо актуален для владельцев автомобилей. Снег с наледью - это вообще настоящий ад для водителей на дорогах.

О способах бороться с инеем на лобовом стекле рассказали в издании Express.

Итак, как же очистить лобовое стекло от инея и мороза по утрам?

Один из читателей предлагает простейший способ.

Способ №1

"Самый простой и лучший способ - это надежная защита лобового стекла. Это стоит не очень дорого, но служит годами", - рассказал читатель издания.

Речь идет о специальном покрытии из легких материалов, которым накрывают лобовое стекло и потом фиксируют.

Вот так оно выглядит. С помощью этой вещи наледь на стекле вам не грозит.

Специальное покрытие защитит лобовое стекло (Getty Images)

Способ №2

Для этого способа очистки стекла вам понадобится пищевая пленка. Перед тем, как оставить машину на улице, заклейте окна пищевой пленкой. Когда вы утром вернетесь к авто, просто уберите ее и легко очистите авто.

Способ №3

Это супер-простой и мгновенный способ избавиться от льда и инея на стекле авто. Просто вылейте теплую воду из бутылки на лобовое стекло.

"Это мгновенная разморозка и очистка лобового стекла", - описывают способ водители.