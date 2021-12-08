Как мгновенно очистить машину от льда и инея: топ-3 советов водителям
Как очистить машину от инея и льда? Сейчас с наступлением зимы это вопрос особо актуален для владельцев автомобилей. Снег с наледью - это вообще настоящий ад для водителей на дорогах.
О способах бороться с инеем на лобовом стекле рассказали в издании Express.
Итак, как же очистить лобовое стекло от инея и мороза по утрам?
Один из читателей предлагает простейший способ.
Способ №1
"Самый простой и лучший способ - это надежная защита лобового стекла. Это стоит не очень дорого, но служит годами", - рассказал читатель издания.
Речь идет о специальном покрытии из легких материалов, которым накрывают лобовое стекло и потом фиксируют.
Вот так оно выглядит. С помощью этой вещи наледь на стекле вам не грозит.
Специальное покрытие защитит лобовое стекло (Getty Images)
Способ №2
Для этого способа очистки стекла вам понадобится пищевая пленка. Перед тем, как оставить машину на улице, заклейте окна пищевой пленкой. Когда вы утром вернетесь к авто, просто уберите ее и легко очистите авто.
Способ №3
Это супер-простой и мгновенный способ избавиться от льда и инея на стекле авто. Просто вылейте теплую воду из бутылки на лобовое стекло.
"Это мгновенная разморозка и очистка лобового стекла", - описывают способ водители.
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