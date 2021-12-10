Что делать водителю, когда выпал снег, а автомобиль на летней резине

В Украине зимняя непогода с серьезными снегопадами застала многих автомобилистов врасплох. В частности, водителям, которые не успели заменить шины, нужно следовать определенным советам.

Так, во время езды на летней резине зимой нужно учитывать важные моменты:

буксование во время старта : для того, чтобы избежать такого эффекта на механике, нужно трогаться со второй передачи. А вот на "автомате" стоит не трогать педаль газа, а просто трогаться, отпуская тормоза;

: для того, чтобы избежать такого эффекта на механике, нужно трогаться со второй передачи. А вот на "автомате" стоит не трогать педаль газа, а просто трогаться, отпуская тормоза; занос на поворотах: чтобы этого избежать, нужно заранее снизить скорость перед поворотом, и войдя в поворот медленно;

чтобы этого избежать, нужно заранее снизить скорость перед поворотом, и войдя в поворот медленно; малоэффективное торможение: стоит отказаться от резкого торможения. Лучше всего тормозить двигателем.

Что делать, когда зимой не успели автомобиль "переобуть" (freepik)

Однако, такими советами следует пользоваться в крайних случаях, если водители столкнулись с проблемой необходимости срочного выезда на летней резине.

Также в любом случае нужно как можно быстрее добраться до СТО, где авто можно переобуть в зимнюю резину. Поэтому, стоит как можно раньше узнать прогноз погоды.

Зимой нужно увеличить дистанцию до авто впереди, увеличить интервал автомобилей со стороны. Если видно в зеркало заднего вида, автомобилист сзади держит минимальное расстояние, желательно слегка несколько раз нажать на тормоза, чтобы загорелись стоп-сигналы. Это предупредит его о дистанции.