В Украине бесплатно отдают б/у автомобили: кто сможет их получить

В Украине снова отдают бесплатно автомобили. Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "Сетам" назвали список из 7 транспортных средств.

Об этом говорится на странице ГП "Сетам" в Facebook.

Какие автомобили можно получить бесплатно

Автомобиль Renault Clio 1998 года выпуска (подача заявки до 10.01.2022)

Автомобиль Renault Clio 1992 года выпуска (подача заявки до 10.01. 2022)

Автомобиль Alfa Romeo 147 2003 года выпуска (подача заявки до 10.01.2022)

Автомобиль Skoda Octavia 2000 года выпуска (подача заявки до 10.01.2022)

Автомобиль Fiat Multipa 2000 года выпуска (подача заявки до 08.01.2022)

Автомобиль Opel Zafira-A 2003 года выпуска (подача заявки до 08.01.2022)

Автомобиль BMW 528 1997 года выпуска (подача заявки до 29.12.2021)

Кто может получить эти автомобили

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, конфискованные автомобили могут быть переданы на бесплатной основе органам государственной власти, учреждениям исполнения наказаний, следственным изоляторам, военным формированиям.

Также такие автомобили могут получить:

Учреждения охраны здоровья

Учреждения образования

Учреждения социальной защиты

Учреждения, где воспитывают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Детским домам семейного типа

Приемным семьям

Домам ребенка при учреждениях исполнения наказаний

На благотворительные цели

Для переработки и утилизации

Как подать заявку

На сайте ГП "Сетам" нужно найти объявление, которое вас интересует. И подать заявление по адресу, который указан в объявлении, детально описав вашу необходимость в данном имуществе.

Заявление нужно подать в течение 30 дней после публикации объявления.

Как оформить заявку на бесплатный автомобиль