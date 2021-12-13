В Україні безкоштовно віддають б/у автомобілі: хто зможе їх отримати
В Україні знову віддають безкоштовно автомобілі. Міністерство юстиції України разом з Державною виконавчою службою та ДП "Сетам" назвали список з 7 транспортних засобів.
Про це йдеться на сторінці ДП "Сетам" у Facebook.
Які автомобілі можна отримати безкоштовно
- Автомобіль Renault Clio 1998 року випуску (подача заявки до 10.01.2022)
- Автомобіль Renault Clio 1992 року випуску (подача заявки до 10.01. 2022)
- Автомобіль Alfa Romeo 147 2003 року випуску (подача заявки 10.01.2022)
- Автомобіль Skoda Octavia 2000 року випуску (подача заявки до 10.01.2022)
- Автомобіль Fiat Multipa 2000 року випуску (подача заявки до 08.01.2022)
- Автомобіль Opel Zafira-A 2003 року випуску (подача заявки до 08.01.2022)
- Автомобіль BMW 528 1997 року випуску (подача заявки до 29.12.2021)
Хто може отримати ці автомобілі
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, конфісковані автомобілі можуть бути передані на безкоштовній основі органам державної влади, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням.
Також такі автомобілі можуть отримати:
- Заклади охорони здоров'я
- Заклади освіти
- Заклади соціального захисту
- Установи, де виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
- Дитячим будинкам сімейного типу
- Прийомним сім'ям
- Будинкам дитини при установах виконання покарань
- На благодійні цілі
- Для перероблення та утилізації
Як подати заявку
На сайті ДП "Сетам" потрібно знайти оголошення, яке вас цікавить. І подати заяву за адресою, яка вказана в оголошенні, детально описавши вашу необхідність в даному майні.
Заяву потрібно подати протягом 30 днів після публікації оголошення.
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