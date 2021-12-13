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В Україні безкоштовно віддають б/у автомобілі: хто зможе їх отримати

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Понеділок 13 грудня 2021 16:04
В Україні безкоштовно віддають б/у автомобілі: хто зможе їх отримати Фото: в Україні віддають безкоштовно б/у автомобілі (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні знову віддають безкоштовно автомобілі. Міністерство юстиції України разом з Державною виконавчою службою та ДП "Сетам" назвали список з 7 транспортних засобів.

Про це йдеться на сторінці ДП "Сетам" у Facebook.

Які автомобілі можна отримати безкоштовно

  • Автомобіль Renault Clio 1998 року випуску (подача заявки до 10.01.2022)
  • Автомобіль Renault Clio 1992 року випуску (подача заявки до 10.01. 2022)
  • Автомобіль Alfa Romeo 147 2003 року випуску (подача заявки 10.01.2022)
  • Автомобіль Skoda Octavia 2000 року випуску (подача заявки до 10.01.2022)
  • Автомобіль Fiat Multipa 2000 року випуску (подача заявки до 08.01.2022)
  • Автомобіль Opel Zafira-A 2003 року випуску (подача заявки до 08.01.2022)
  • Автомобіль BMW 528 1997 року випуску (подача заявки до 29.12.2021)

Хто може отримати ці автомобілі

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, конфісковані автомобілі можуть бути передані на безкоштовній основі органам державної влади, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням.

Також такі автомобілі можуть отримати:

  • Заклади охорони здоров'я
  • Заклади освіти
  • Заклади соціального захисту
  • Установи, де виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
  • Дитячим будинкам сімейного типу
  • Прийомним сім'ям
  • Будинкам дитини при установах виконання покарань
  • На благодійні цілі
  • Для перероблення та утилізації

Як подати заявку

На сайті ДП "Сетам" потрібно знайти оголошення, яке вас цікавить. І подати заяву за адресою, яка вказана в оголошенні, детально описавши вашу необхідність в даному майні.

Заяву потрібно подати протягом 30 днів після публікації оголошення.

Як оформити заявку на безкоштовний автомобіль

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