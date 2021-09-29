В Украине банкнота в 5 гривен продается за 30 тысяч: почему так дорого

В объявлении говорится, что состояние купюры в 5 гривен сносное. На фото видно, что банкнота целая, хоть и помята, и грязновата.

Скриншот

Отметим, что купюры с редкими номерами можно продать дороже их номинальной стоимости. Однако, главным условием является то, чтобы ее состояние было идеальным.

Коллекционеры также любят банкноты с низкими серийными номерами, например, ниже 1000 или 100. К примеру, 0000100.