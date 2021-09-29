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В Украине банкнота в 5 гривен продается за 30 тысяч: почему так дорого

Автор: Роман Мирончук

В Украине продается редкая купюра номиналом в 5 гривен 2013 года выпуска. Продавец хочет получить за нее 30 тысяч гривен. Такая высокая цена связана с номером купюры - ПЄ1111111.

Данная купюра продается на сайте объявлений iZi.

В объявлении говорится, что состояние купюры в 5 гривен сносное. На фото видно, что банкнота целая, хоть и помята, и грязновата.

Скриншот

Отметим, что купюры с редкими номерами можно продать дороже их номинальной стоимости. Однако, главным условием является то, чтобы ее состояние было идеальным.

Коллекционеры также любят банкноты с низкими серийными номерами, например, ниже 1000 или 100. К примеру, 0000100.

Напомним, в Украине продают монету в 50 копеек почти за 10 тысяч гривен. При чеканке данной монеты применялись разные штампы, и такие монеты получились разными. У одних монет - тонкий трезубец, у других - толстый.

Также на монете есть различия в зернах колосьев, количестве ягод, форме листьев. Но самая большая особенность таких монет заключается в том, что их чеканили английскими штемпелями.

Мы также писали о том, что фальшивые гривны наводнили украинские банкоматы. Мошенники постарались сделать купюры настолько качественными, что их сложно отличить от настоящих.

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