Фальшивые гривны наводнили украинские банкоматы: как распознать подделку

В украинских банкоматах стало больше фальшивых купюр. Подделки сделаны настолько качественно, что их сложно отличить от настоящих и они попадают в оборот даже через терминалы.

Какие купюры чаще всего подделывают и как отличить подделку от настоящих денег, рассказали в программе " Украина Сегодня " на телеканале "Украина 24".

Фальшивые купюры теперь стали предлагать для покупки в социальных сетях. Их покупателю просто отправляют по почте и уверяют, что на купюрах есть все водяные знаки. Такие купюры не может отличить даже терминал. За 3000 гривен фальшивомонетчики просят 750 гривен настоящих.

Сбывают фальшивые купюры в небольших магазинах. Ими рассчитываются за товар, чтобы получить сдачу настоящими купюрами. Также такие купюры, как объяснил эксперт по безопасности Руслан Долгов, используют для погашения долга.

"Эти банкноты специально заточены под определенные терминалы. То есть человек покупает, например, за 5000 гривен 20000 фальшивых, и погашает свой кредит через терминал", - пояснил эксперт.

Получить в руки фальшивку рискует каждый, так как банкоматы заполняются наличными из терминалов. Жительница Киева рассказала, что недавно сняла в банкомате фальшивую купюру номиналом в 200 гривен. О том, что они фальшивые, узнала, когда попыталась купюрой рассчитаться. Ей продавец сообщил, что купюра не проходит проверку ультрафиолетом.

Как уберечь себя от фальшивых денег

Банковские эксперты рекомендуют в таких случаях обращаться в финансовое учреждение, которому принадлежит банкомат. Банк обязан провести расследование, проверить все остальные банкноты, провести разинкассацию.

"Если будет установлен факт наличия там данных сомнительных банкнот, то банк пойдет навстречу клиенту", - пояснила начальник управления денежного обращения и контроля кассовых операций банковского учреждения Лариса Жиронкина.

Пользоваться такими банкнотами категорически запрещено. За это грозит суровое наказание – до 7 лет тюрьмы.

Как отличить фальшивую купюру

Настоящая банкнота на ощупь плотная. Если посмотреть на свет, то на фальшивке отсутствует графический элемент знака гривны. На купюре номиналом в 500 гривен должны быть элементы сиреневого цвета, которые под разным углом меняют свой цвет на зеленый.

Важно! Как рассказали Styler во Львове, в последнее время участились случаи попыток сбыть фальшивые купюры номиналом в 100, 200 или 500 гривен.

Схема выглядит просто: в магазин, парикмахерскую или кафе на окраинах или в спальных районах забегает мужчина со слезной просьбой разменять купюру. Якобы ему нужно срочно рассчитаться с таксистом, а поблизости нет ни одного супермаркета или другой торговой точки.

Мошенник ловко убеждает ему помочь, а фальшивая купюра уходит в оборот и о том, что это подделка, удается узнать не сразу.

В украинских банкоматах появилось много фальшивых купюр