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В Україні банкнота в 5 гривень продається за 30 тисяч: чому так дорого

Автор: Роман Мирончук

В Україні продається рідкісна купюра номіналом в 5 гривень 2013 року випуску. Продавець хоче отримати за неї 30 тисяч гривень. Така висока ціна пов'язана з номером купюри - ПЄ1111111.

Дана купюра продається на сайті оголошень iZi.

В оголошенні йдеться, що стан купюри в 5 гривень стерпний. На фото видно, що банкнота ціла, хоч і пом'ята, і бруднувата.

Скріншот

Зазначимо, що купюри з рідкісними номерами можна продати дорожче їх номінальної вартості. Однак, головною умовою є те, щоб її стан був ідеальним.

Колекціонери також люблять банкноти з низькими серійними номерами, наприклад, нижче 1000 або 100. Наприклад, 0000100.

Нагадаємо, в Україні продають монету в 50 копійок майже за 10 тисяч гривень. При карбуванні даної монети застосовувалися різні штампи, і такі монети вийшли різними. У одних монет - тонкий тризуб, У інших - товстий.

Також на монеті є відмінності в зернах колосків, кількості ягід, формі листя. Але найбільша особливість таких монет полягає в тому, що їх карбували англійськими штемпелями.

Ми також писали про те, що фальшиві гривні наповнили українські банкомати. Шахраї постаралися зробити купюри настільки якісними, що їх складно відрізнити від справжніх.

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