В Україні банкнота в 5 гривень продається за 30 тисяч: чому так дорого

В оголошенні йдеться, що стан купюри в 5 гривень стерпний. На фото видно, що банкнота ціла, хоч і пом'ята, і бруднувата.

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Зазначимо, що купюри з рідкісними номерами можна продати дорожче їх номінальної вартості. Однак, головною умовою є те, щоб її стан був ідеальним.

Колекціонери також люблять банкноти з низькими серійними номерами, наприклад, нижче 1000 або 100. Наприклад, 0000100.