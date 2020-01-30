В Украине автовладельцам облегчили растаможку: в чем суть

В Украине автомобилистам облегчили растаможку иномарок при ввозе, и процедуру теперь можно провести онлайн. Новшество позволит владельцам трнспорта самостоятельно его декларировать, сэкономить на таможенных брокерах и сделает процесс более открытым.

Сервис доступен на сайте Государственной таможенной службы Украины, на котором появился новый раздел "Ввоз легкового автомобиля".

Каждый желающий может в личном кабинете создать декларацию (предварительную или основную), после чего появится возможность отслеживать ее текущий статус.

Также есть возможность получать уведомления при оформлении и получить оформленную таможенную декларацию или карточку отказа в цифровом виде.

При регистрации стоит сразу внести залог за растаможку.

В Украине растаможить автомобиль теперь можно онлайн (Фото: скрин cabinet.customs.gov.ua)

Напомним, что водителей авто на иностранных номерах в Украине решили пока не штрафовать за нарушение порядка ввоза транспорта, хотя для владельцев "евроблях" с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные машины. Эти льготы стали уже четвертыми, а формально наказания за нерастаможенные евробляхи должны были вступить в силу еще 21 августа.

"Неприкасаемость" продлится до принятия Верховной Радой законов, которые устроят евробляхеров.