В Україні автовласникам полегшили розмитнення: у чому суть

В Україні автомобілістам полегшили розмитнення іномарок при ввезенні, і процедуру тепер можна провести онлайн. Нововведення дозволить власникам трнспорта самостійно його декларувати, заощадити на митних брокерах та зробить процес більш відкритим.

Сервіс доступний на сайті Державної митної служби України, на якому з'явився новий розділ "Ввезення легкового автомобіля".

Кожен бажаючий може в особистому кабінеті створити декларацію (попередню чи основну), після чого з'явиться можливість відслідковувати її поточний статус.

Також є можливість отримувати повідомлення при оформленні та отримати оформлену митну декларацію або картку відмови в цифровому вигляді.

При реєстрації слід відразу внести заставу за розмитнення.

В Україні розмитнити автомобіль тепер можна онлайн (Фото: скрін cabinet.customs.gov.ua)

Нагадаємо, що водіїв авто на іноземних номерах в Україні вирішили поки не штрафувати за порушення порядку ввезення транспорту, хоча для власників "євроблях" з 1 січня почали діяти підвищені штрафи за нерозмитнені машини. Ці пільги стали вже четвертими, а формально покарання за нерозмитнені євробляхи мали набути чинності ще 21 серпня.

"Недоторканність" триватиме до ухвалення Верховною Радою законів, які влаштують євробляхерів.