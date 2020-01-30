ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні автовласникам полегшили розмитнення: у чому суть

STYLERАвто    30.01.2020 - 07:02
В Україні автовласникам полегшили розмитнення: у чому суть
Розмитнення авто в Україні (колаж РБК-Україна)

Власники іномарок при ввезенні до України зможуть самі їх декларувати

В Україні автомобілістам полегшили розмитнення іномарок при ввезенні, і процедуру тепер можна провести онлайн. Нововведення дозволить власникам трнспорта самостійно його декларувати, заощадити на митних брокерах та зробить процес більш відкритим.

Сервіс доступний на сайті Державної митної служби України, на якому з'явився новий розділ "Ввезення легкового автомобіля".

Кожен бажаючий може в особистому кабінеті створити декларацію (попередню чи основну), після чого з'явиться можливість відслідковувати її поточний статус.

Також є можливість отримувати повідомлення при оформленні та отримати оформлену митну декларацію або картку відмови в цифровому вигляді.

При реєстрації слід відразу внести заставу за розмитнення.

В Україні автовласникам полегшили розмитнення: у чому суть

В Україні розмитнити автомобіль тепер можна онлайн (Фото: скрін cabinet.customs.gov.ua)

Нагадаємо, що водіїв авто на іноземних номерах в Україні вирішили поки не штрафувати за порушення порядку ввезення транспорту, хоча для власників "євроблях" з 1 січня почали діяти підвищені штрафи за нерозмитнені машини. Ці пільги стали вже четвертими, а формально покарання за нерозмитнені євробляхи мали набути чинності ще 21 серпня.

"Недоторканність" триватиме до ухвалення Верховною Радою законів, які влаштують євробляхерів.

Українські автовласники не будуть платити штрафи: кого це торкнеться "Мажорні" автономери: що обирають українці та скільки коштує оригінальність
Новини України автомобиливодителирастаможкаевробляхи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся