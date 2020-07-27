В Украине автомобилистам придумали новые штрафы: все детали

Штрафы в Украине могут увеличить для тех, кто не пропускает скорую (коллаж: РБК-Украина)

Украинцам, которые не пропускают скорую помощь, могут увеличить штрафы

В Украине думают над тем, чтобы увеличить штрафы для водителей, которые не пропускают карету скорой помощи. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время своего брифинга.

Он подчеркнул, что существует реальная проблема с предоставлением дороги скорой помощи. При этом он лично убедился в том, что водители не хотят уступать дорогу медикам, когда ездил на вызовы.

"Не всегда наши водители, которые находятся на дорогах, пропускают карету скорой помощи", - отметил Степанов.

27.07.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступниці міністра охорони здоров'я Ірини Садов’як. Опубликовано Міністерство охорони здоров'я України Воскресенье, 26 июля 2020 г.

Он также заявил, что штрафы за это нужно существенно увеличить, потому что от быстроты передвижения скорой помощи зависят жизни украинцев. Иногда жизнь человека может идти на минуты. Поэтому так важно своевременно довести человека до больницы.

Напомним, камеры на дорогах показали, как гоняют украинские политики. Они не боятся превышать скорость на дорогах, но оплачивать штрафы не торопятся. К такому выводу пришли журналисты, которые проанализировали базы данных штрафов за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось о том, что в Украине с 17 июля начали действовать новые правила сдачи на права. Теперь с начала и до конца экзамена ведется фото- и видеофиксация, а результаты можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Эксперт также рассказал для чего нужна видеофиксация и почему это важно.