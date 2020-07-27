В Україні автомобілістам придумали нові штрафи: усі деталі

Штрафи в Україні можуть збільшити для тих, хто не пропускає швидку (колаж: РБК-Україна)

Українцям, які не пропускають швидку допомогу, можуть збільшити штрафи

В Україні думають над тим, щоб збільшити штрафи для водіїв, які не пропускають карету швидкої допомоги. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час свого брифінгу.

Він підкреслив, що існує реальна проблема з наданням дороги швидкій допомозі. При цьому він особисто переконався в тому, що водії не хочуть поступатися дорогою медикам, коли їздив на виклики.

"Не завжди наші водії, які перебувають на дорогах, пропускають карету швидкої допомоги", - зазначив Степанов.

27.07.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступниці міністра охорони здоров'я Ірини Садов’як. Опубликовано Міністерство охорони здоров'я України Воскресенье, 26 июля 2020 г.

Він також заявив, що штрафи за це потрібно істотно збільшити, тому що від швидкості пересування швидкої допомоги залежать життя українців. Іноді життя людини може йти на хвилини. Тому так важливо своєчасно довести людину до лікарні.

Нагадаємо, камери на дорогах показали, як ганяють українські політики. Вони не бояться перевищувати швидкість на дорогах, але оплачувати штрафи не поспішають. До такого висновку прийшли журналісти, які проаналізували бази даних штрафів за порушення ПДР.

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