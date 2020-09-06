ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вішають кредити через сім-карту: в Україні з'явилися нахабні шахраї

Неділя 06 вересня 2020 09:32
Вішають кредити через сім-карту: в Україні з'явилися нахабні шахраї
В Україні активізувалися шахраї (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні активізувалися нахабні шахраї, які знімають гроші з картки і беруть на вас кредити

В Україні активізувалися нахабні шахраї, які через витік особистих даних за допомогою лише одного номера телефону можуть запросто обчистити людину.

Про кричущий випадок розповів у Facebook Антон Заніздра, який став жертвою аферистів.

За словами чоловіка, шахраї скористалися незахищеністю його особистих даних у оператора мобільного зв'язку і повісили на нього кредити. Для цього вони ввели номер його телефону в якийсь Telegram-канал, де були злиті паспортні дані.

А потім подзвонили в кол-центр оператора мобільного зв'язку, де назвали дані чоловіка. Їм підтвердили віддалену заміну сім-карти.

"Насправді вони просто залили у свою базу мої особисті дані. Я думав, що всі дії з номером телефону будуть захищені додатковим підтвердженням через BankID, але ні. Вони просто підключилися до МОНО і витягли всі дані про мене", - написав Антон.

Коли сім-карта була "мертва", шахраї оформили на свою жертву кредити. Тим часом Антон намагався з'ясувати, що сталося з сім-картою. Але було вже пізно.

Про те, скільки довелося докласти зусиль, щоб вирішити ситуацію, Заніздра детально розповів у своєму пості.

lifecell подарував мій номер телефону і телефон моєї дружини шахраям за кілька годин....

Опубліковано Антоном Заніздрою Субота, 5 вересня 2020 р.

Шахраї оформили кредит через вкрадену сім-карту (facebook.com/anton.kiev)

Раніше ми писали, що в аптеках Києва шахраї нахабно обкрадають людей.

Також повідомлялося, що шахраї придумали нову схему обману українців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя мошенничество
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся