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В Украине начали взламывать Instagram: как обезопаситься

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 21:33
В Украине начали взламывать Instagram: как обезопаситься
Аферисты в сети (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники уверяют, что человек увидит посетителей его страницы в соцсети

В Украине начали массово взламывать Instagram-аккаунты с помощью фейкового сервиса. Этот ресурс обещает показать вам, кто заходил на вашу страничку в соцсети.

Турецкий сайт (и приложение) Stalkci якобы позволяет видеть ваших гостей. Но на самом деле это не так. Схема обмана очень простая — при регистрации вы вводите логин и пароль от любимой странички, и ваш аккаунт прибирают к рукам аферисты.

После этого люди лишаются своих аккаунтов навсегда, их невозможно восстановить. Аферисты быстро меняют прикрепленные телефоны и почты и пользуются вашей страницей. В первую очередь хакеров интересуют юзеры с большым количеством подписчиков — там появляется нужная им информация и реклама.

В Украине начали взламывать Instagram: как обезопаситьсяСкриншот

Как мы ранее писали, в Украине преступники придумали новую схему мошенничества – они охотятся на детей и применяют к ним технику гипноза. О таком случае стало известно в Днепре. Две женщины загипнотизировали школьниц и заставили их вынести из дома драгоценные вещи и все сбережения. Как объясняют психологи, к девочкам применили гипноз, который давит на сознание. Более восприимчивы к таким вещам дети и пенсионеры.

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