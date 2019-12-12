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В Україні активізувалися аферисти: розкрита нова схема шахрайства

STYLERЖиття    12.12.2019 - 12:08
В Україні активізувалися аферисти: розкрита нова схема шахрайства
В Україні активізувалися шахраї (Колаж РБК-Україна)

Шахраї в Україні почали полювати на тих, хто хоче заощадити на подарунках

Шахраї активізувалися на інтернет-сайтах напередодні новорічних свят і полюють на тих, хто намагається заощадити на подарунках під ялинку. У мережі викрили нову схему, яку придумали аферисти. Про це пише видання "Сьогодні".

Українські інтернет-сайти заполонили пропозиції про продаж дешевої техніки – смартфони, планшети та інші гаджети пропонують за ціною нижче середньоринкової.

Однак такі продавці вимагають передоплату і запевняють, що після оплати до клієнта приїжджає кур'єр, який перевіряє смартфон, і якщо він не підходить, то кур'єр повертає гроші готівкою або переводить на карту.

Журналісти вирішили перевірити, як працює ця схема і знайшли недорогий гаджет за 10 тисяч гривень, який на інших сайтах коштує 15 тисяч. Продавець готовий відправити товар поштою після часткової передоплати у 300 гривень. Як він пояснив, за таку суму не варто обманювати, однак гарантій ніяких не надав.

Як пояснюють експерти, саме в цьому і полягає помилка покупця – вони думають, що за таку невелику суму можна ризикнути.

"Майже всі дешеві пропозиції на сайтах продажу – це шахраї. Наприклад, якщо вам пропонують товар, який коштує 10 тисяч гривень, за чотири тисячі, то це шахраї. Краще туди не лізти", - пояснив експерт з безпеки Руслан Болгов.

Також не рекомендується відправляти передоплату, так як якщо товар не підійде покупцю, то за негласним правилом, назад він відправляється за рахунок покупця.

"Нормальним продавцям, які цим займаються, не становить праці відправити товар і післяплатою", - додав експерт.

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