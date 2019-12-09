Новая афера с банковскими картами: в зоне риска оказались почти все украинцы

Мошенники придумали новый способ ограбить владельцев банковских карт (Коллаж РБК-Украина)

Аферисты ловко заставляют украинцев отдавать свои деньги

Мошенники придумали новый вид аферы с банковскими картами украинцев и под ударом оказались почти все, у кого есть счета в банках. Своих денежных средств граждане Украины могут лишиться прямо возле банкоматов. Кроме того, владельцы банковских карт могут лишиться и самих карт. Об этом говорится в статье издания OBOZREVATEL.

Доверчивая пенсионерка из Киева стала жертвой мошенников прямо возле банкомата. Злоумышленники в течении нескольких минут оставили ее без накоплений.

"Мама собиралась купить подарки к Новому году, накопила на карточке несколько тысяч. Возле банкомата стояло человека три. Когда подошла ее очередь, она заметила, что молодой человек, который снимал деньги перед ней, забыл карту. Она окликнула его, он уже отошел на несколько метров. Он крикнул ей, чтобы она вытащила карту, а то банкомат ее сейчас проглотит. Мама так и сделала", - рассказала дочь пострадавшей Виктория Паномарчук.

После этого пенсионерка вставила в банкомат свою карту, а сзади на нее начал кричать молодой человек. Он высказал ей претензии, что с его карты пропали деньги: "А где мой деньги? Вы их сняли!" Пенсионерка не понимала, что происходит и тут же к ним подошла какая-то женщина, которая заявила, что она все видела.

"Эта якобы свидетельница начала обвинять маму, что она снимала деньги с карточки, она видела, как мама засунула себе какие-то купюры. Молодой человек тоже наседал, кричал, что он проверил баланс на телефоне, пропало 500 гривен, и он вызывает полицию. Мол, на карточке остались ваши отпечатки. Мама была настолько ошарашена, что через пять минут просто достала 500 гривен из кошелька и отдала. Молодой человек сразу же исчез, а эта женщина продолжала обвинять маму", - добавила Паномарчук.

Бедная пенсионерка в слезах пошла домой, где рассказала всю историю своей дочери. Виктория объяснила маме, что возле каждого банкомата есть видеокамера, на которой видно, кто именно снимал деньги и отпечатки пальцев на карте ничего не доказывают. Нужно было самой вызвать полицию или предложить мошенникам вместе ее подождать.

Аналогичный случай был в Харькове, однако там владелица карты не поверила аферистам, и сама позвонила в полицию. Схема была точно такая же – парень сделал вид, что забыл карту, сразу же появился свидетель, только сумма была побольше – 2500 гривен. Потерпевшая женщина сообразила, что ее нагло разводят и сама набрала номер полиции. Мошенники не стали дожидаться патрульных и сбежали.

"Обозвали меня воровкой, мошенницей, прокляли и смылись. Я с полицией просто поговорила, не стала писать заявление, но теперь возле банкомата оглядываюсь", - рассказала Анна Николаевна.

Юристы советуют в таких ситуациях никогда не отдавать деньги аферистам, а сразу вызывать полицию. Кроме того, чужую карту руками трогать не стоит – пусть владелец сам ее забирает.

В ассоциации межбанковских платежных систем ЕМА говорят, что по такой схеме работают мошенники в Великобритании.

"Там распространены карточки, которыми можно расплачиваться без ПИН-кода. Так вот их стали активно воровать. Например, когда человек подходит к банкомату, его отвлекают и в это время забирают карту. Потом с нее снимают деньги", - объяснила замдиректора ЕМА Олеся Данильченко.