В Украине 2 гривны могут принести немалую сумму: как выглядит уникальная монета (фото)

В Украине выставили на продажу уникальную монету номиналом в 2 гривны. В частности, ее оценили в 55 долларов (1500 гривен).
Лот опубликовали на аукционе Violity.
Так, монета была выпущена в 1997 году, через год после принятия новой Конституции Украины. Сама монета и посвящена первой годовщине принятия нового Основного Закона страны.
Монета изготовлена из мельхиора. До окончания аукциона остается 3 дня.
Ранее мы сообщали, что в Украине продают 25 копеек за сумасшедшую сумму.
Также мы писали, что в Украине продают 5 копеек за 150 долларов.