В Україні 2 гривні можуть принести чималу суму: як виглядає унікальна монета (фото)

В Україні виставили на продаж унікальну монету номіналом у 2 гривні. Зокрема, її оцінили у 55 доларів (1500 гривень).

Так, монета була випущена у 1997 році, через рік після ухвалення нової Конституції України. Сама монета і присвячена першій річниці прийняття нового Основного Закону країни.

Монета виготовлена з мельхіору. До закінчення аукціону залишається 3 дні.

В Україні за монету у 2 гривні просять 1,5 тисячі (violity)