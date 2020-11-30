В Украине с 1 декабря вырастут выплаты на детей: кого ожидает повышение

С 1 декабря в Украине поднимутся суммы выплат алиментов (Коллаж РБК-Украина)

В декабре повысятся минимальные суммы выплат алиментов на детей

В Украине с 1 декабря 2020 года повышается прожиточный минимум и все социальные пособия, которые к нему привязаны, тоже пойдут вверх. В этот список также входят и выплаты на детей, в том числе и алименты.

С 1 декабря в Украине будет установлен такой прожиточный минимум:

Для детей до 6 лет – 1921 гривна

Для детей от 6 до 18 лет – 2395 гривен

Общий показатель – 2189 гривен

В соответствии с Семейным кодексом Украины, алименты на детей начисляются разного размера и это зависит от решения суда. Однако минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен оставлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Соответственно, минимальные алименты с 1 декабря в Украине должны составлять:

Для детей до 6 лет – 960,50 гривен

Для детей от 6 до 18 лет – 1197,50 гривны.

Стоит отметить, что суд может постановить выплачивать 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста при условии, если плательщик алиментов имеет достаточной заработок.

Напомним, ранее мы писали о том, что в декабре украинцы получат повышенные пенсии.

А также рассказывали о том, что в 2021 году в Украине планируют повысить выплаты семьям с детьми.