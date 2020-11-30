В Україні з 1 грудня зростуть виплати на дітей: кого очікує підвищення

З 1 грудня в Україні піднімуться суми виплат аліментів (Колаж РБК-Україна)

У грудні підвищаться мінімальні суми виплат аліментів на дітей

В Україні з 1 грудня 2020 року підвищується прожитковий мінімум і всі соціальні допомоги, які до неї прив'язані, теж підуть вгору. У цей список також входять виплати на дітей, в тому числі й аліменти.

З 1 грудня в Україні встановлено такий прожитковий мінімум:

Для дітей до 6 років – 1921 гривня

Для дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень

Загальний показник – 2189 гривень

Згідно з Сімейним кодексом України, аліменти на дітей нараховуються різного розміру і це залежить від рішення суду. Однак мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину повинен залишати не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно, мінімальні аліменти з 1 грудня в Україні повинні складати:

Для дітей до 6 років – 960,50 гривень

Для дітей від 6 до 18 років – 1197,50 гривні.

Варто відзначити, що суд може постановити виплачувати 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку за умови, якщо платник аліментів має достатній заробіток.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у грудні українці отримають підвищені пенсії.

А також розповідали про те, що у 2021 році в Україні планують підвищити виплати сім'ям з дітьми.