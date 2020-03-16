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Украина закрывается на карантин: как попасть домой из других стран

STYLERКоронавирус    16.03.2020 - 17:17
Украина закрывается на карантин: как попасть домой из других стран
Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинцам рассказали, как попасть домой из других стран после 17 марта

Карантин введен в Украине из-за угрозы заражения коронавирусом. Часть областей уходит на жесткий карантин и закрывает полностью все заведения, кроме продуктовых супермаркетов, АЗС и аптек. Также прекращается авиа и железнодорожное сообщение с другими странами и в Украину перестанут пускать иностранцев. Что делать украинцам, которые застряли в других странах, особенно если у них заканчиваются деньги и нет билетов – в материале Styler.

Регулярное авиасообщение и границы в Украине закроют 17 марта. Как сообщают в МИД, вернуться домой можно будет и после этого срока, но для этого нужны уважительные причины:

  • Отсутствие денег на авиаперелет.
  • Отсутствие билетов на самолет.
  • Серьезные семейные обстоятельства.

Тем, кто находится за пределами Украины на отдыхе и не собирается прерывать путевку из-за карантина, может оказаться без помощи консульств. Для тех, у кого есть уважительные причины, в МИД рекомендуют обращаться в консульства Украины на территории той страны, где они находятся.

Также нужно зарегистрироваться в системе "Друг" – система МИД, в которую вносятся данные обо всех украинцах за границей. Благодаря спискам в этой системе будут формироваться списки для возвращения украинцев домой.

"Предоставьте посольству Украины копии ваших документов и информацию о вашем месте пребывания. На основании полученных данных, посольство обратится в официальные органы по месту вашего пребывания, с просьбой оказать вам помощь в решении административных вопросов. В частности, продлить срок пребывания без наложения санкций", - рассказали в МИД Украины алгоритм действия тем, у кого заканчивается виза.

Вся информация о посольствах и консульствах Украины в других странах, в том числе и телефоны горячих линий, есть на сайте МИД Украины. В министерстве обратили внимание, что в связи с ситуацией система может зависать, а дозвониться будет не всегда легко и попросили с понимаем отнестись к задержкам.

По договоренности между МИД Украины и Украинскими мобильными операторами, все звонки с мобильных телефонов в роуминге на горячую телефонную линию МИД будут бесплатными.

Для того, чтобы выбраться из страны, где уже отменили регулярные рейсы транспорта и закрыли границы, нужно написать электронное письмо или позвонить в дипломатическое учреждение Украины в этой стране и выяснить об альтернативных путях возвращения домой. Как показал опыт МИД в экстренном режиме – такая форма обращения работает лучше, чем звонки на горячие линии.

Ранее мы писали о том, какая ситуация из-за карантина на границах Украины.

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