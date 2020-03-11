В УКРАИНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин ввели во всех областях

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар в Facebook.

Нардеп отметила, что с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине вводят карантин.

Он предусматривает:

- закрытие учебных заведений,

- запрещение массовых собраний более 200 человек,

- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также будет закрыта большая часть КПП. С 219 останется 49.

В частности, также в Киеве вводят карантин, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ. Отметим, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом.

Ранее киевские власти заявили, что в случае если в Киеве будет зарегистрирован коронавирус и он будет иметь массовый характер, не исключено закрытие школ и метро.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом, из которых 1 подтвержден (3 марта), еще 1 образец находится на стадии исследования.

На данный момент в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта выявили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное.