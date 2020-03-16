Україна закривається на карантин: як потрапити додому з інших країн

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли, як потрапити додому з інших країн після 17 березня

Карантин введений в Україні через загрозу зараження коронавірусом. Частина областей йде на жорсткий карантин і повністю закриває всі заклади, крім продуктових супермаркетів, АЗС і аптек. Також припиняється авіа та залізничне сполучення з іншими країнами й в Україну перестануть пускати іноземців. Що робити українцям, які застрягли в інших країнах, особливо якщо у них закінчуються гроші та немає квитків – в матеріалі Styler.

Регулярне авіасполучення і кордони в Україні закриють 17 березня. Як повідомляють в МЗС, повернутися додому можна буде і після цього терміну, але для цього потрібні поважні причини:

Відсутність грошей на авіапереліт.

Відсутність квитків на літак.

Серйозні сімейні обставини.

Тим, хто перебуває за межами України на відпочинку і не збирається переривати путівку через карантин, може опинитися без допомоги консульств. Для тих, у кого є поважні причини, в МЗС рекомендують звертатися до консульства України на території тієї країни, де вони знаходяться.

Також потрібно зареєструватися в системі "ДРУГ" – система МЗС, в яку вносяться дані про всіх українців за кордоном. Завдяки списками в цій системі будуть формуватися списки для повернення українців додому.

"Надайте посольству України копії ваших документів та інформацію про ваше місці перебування. На підставі отриманих даних, посольство звернеться в офіційні органи за місцем вашого перебування, з проханням надати допомогу у розв'язання адміністративних питань. Зокрема, продовжити термін перебування без накладення санкцій", - розповіли в МЗС України алгоритм дії тим, у кого закінчується віза.

Вся інформація про посольства і консульства України в інших країнах, в тому числі й телефони гарячих ліній, є на сайті МЗС України. У міністерстві звернули увагу, що у зв'язку з ситуацією система може зависати, а додзвонитися не завжди легко і попросили з розумінням поставитися до затримок.

За домовленістю між МЗС України та Українськими мобільними операторами, всі дзвінки з мобільних телефонів у роумінгу на гарячу телефонну лінію МЗС будуть безкоштовними.

Для того, щоб вибратися з країни, де вже скасували регулярні рейси транспорту і закрили кордони, потрібно написати електронний лист або зателефонувати до дипломатичної установи України в цій країні та з'ясувати про альтернативні шляхи повернення додому. Як показав досвід МЗС в екстреному режимі – така форма звернення працює краще, ніж дзвінки на гарячі лінії.

Раніше ми писали про те, яка ситуація через карантин на кордонах України.