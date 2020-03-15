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Из-за карантина тысячи украинцев попали в "ловушку": границы закрылись

STYLERПроисшествия    15.03.2020 - 12:31
Из-за карантина тысячи украинцев попали в "ловушку": границы закрылись
Контрольный пункт в Украине (фото: dpsu.gov.ua)

Карантин из-за коронавируса создал существенные проблемы с прохождением границы

Карантин в Украине подразумевает также закрытие границ с другими государствами с 17 марта 00:01 часов. Граждане нашей страны в срочном порядке направились в Украину, но более пяти тысяч человек на границе не пустили обратно. 15 марта из-за невозможности пройти границы украинцы устроили бунт возле пунктов пропуска.

Польша частично закрывает границу с Украиной, но украинцы устроили бунт из-за карантинных мер в связи с распространением коронавируса. Ночью 15 марта около пяти тысяч человек безуспешно пытались вернуться в Украину, однако их не пропустили на границе. Вследствие перекрытия пешего прохода украинцы устроили забастовку. Об этом сообщает издание "Обозреватель".

К утру ситуация стабилизировалась, через границу начали пускать автобусы. Польские пограничники обратились ко всем водителям рейсового транспорта и легковых авто с настоятельной просьбой подбирать по пути украинцев, которые не смогли пройти границу пешком.

Из-за проблем с пересечением границы сформировались огромные очереди. Заблокированы оказалась также фуры.

Карантин в Украине привел к бунту на границе с Польшей (фото: Обозреватель)

При этом один из пользователей сети сообщил, что пункт пропуска Краковец до сих пор перекрыт.

Из-за карантина тысячи украинцев попали в &quot;ловушку&quot;: границы закрылись

Скриншот (facebook.com)

Напомним, что ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии границы.

Ранее мы также писали, как Украина будет жить с понедельника в связи с введением карантина и закрытием границ.

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