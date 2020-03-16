Карантин в Украине: появились устрашающие фото с границы

Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Из-за карантина Украина закрыла границы

Карантин в Украине привел к ужесточению мер пересечения границ. 16 марта были закрыты границы для иностранцев, а с 17 марта полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки. В сети появились фото с одного из пунктов пропуска на границе с Польшей, где сотни заробитчан сплошной толпой возвращаются в Украину. Блогер Victor Datsko опубликовал ужасающие снимки с границы.

Виктор пишет, что сотни украинцев, которые возвращаются из стран ЕС, где эпидемия коронавируса, никто не проверяет и не оправляет на обсервацию.

"Пеший с польського. Сотни новых санжар ежедневно. Не считая бусы, автобусы и бляхи. Никто их не проверяет. Думаете они заедут на самоизоляцию через сознательную позицию? Х** там. Они пойдут по родственникам и магазинам.

Тупо пиз**ц. Мойте руки, сидите дома и не контактируйте с родственниками из-за границы", - пишет блогер.

Карантин в Украине (фото: facebook.com/Victor Datsko)

Напомним, что СНБО рекомендовал украинцам воздержаться от выезда за границу. А в Украину смогут вернуться:

граждане Украины,

лица, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины,

аккредитованные работники дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Такие ограничения будут действовать в течение двух недель.

Ранее мы писали, что Киев с 17 марта закрывается на жесткий карантин. Будут работать лишь продуктовые, хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки и банкоматы.