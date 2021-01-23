Украина выходит из карантина: какие ограничения будут действовать с 25 января

В Украине с 25 января изменятся карантинные ограничения. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об "откате" к карантинным нормам, действовавшим в декабре 2020 года. Как на Украину повлиял январский локдаун и какие ограничения продолжат действовать до 28 февраля - читайте ниже.

Как сообщает премьер-министр на своей странице в Facebook, эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

"Количество занятых койко-мест снизилась до менее чем 30%. При этом Правительство за последнее время значительно увеличило количество койко-мест с подведенным кислородом: с 11 тысяч в сентябре в 55 тысяч в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1, 5 млрд грн", - сообщает Шмыгаль.

Чиновник подчеркивает, что выход из усиленного карантина не говорит об исчезновении вируса и призывает оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила.

"Маски, дистанция, дезинфекция - это основа", - подчеркивает премьер-министр.

Также Шмыгаль прикрепил инфографику, на которой рассказывается об ограничениях, которые будут действовать в Украине с 25 января по 28 февраля.

Стоит отметить, что Кабмин намерен в очередной раз продлить адаптивный карантин на срок до 31 марта 2021.

Напомним, ранее Украина из-за пандемии COVID-19 расширила список стран так называемой "красной зоны". По сравнению с прошлой неделей таких стран стало на две больше. Теперь в нее входят 66 стран.

Как мы ранее писали, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не закупала в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса. Он заверил, что ведомство делало закупки из ряда других стран.