"России здесь нет": Степанов рассказал, откуда в Украине ПЦР-тесты

Фото: ПЦР-тест (freepik)

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не закупала в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса. Он заверил, что ведомство делало закупки из ряда других стран.

Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга.

"Я вам приведу цифры о тестах, которые закупаются Министерством здравоохранения по странам производителей. Это КНР, США, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите Российской Федерации здесь нет", - сказал министр.

Он также добавил, что закупка большинства количества ПЦР-тестов осуществляется в украинского производителя "Украинский генетические технологии" по государственному заказу и частными лабораториями для использования.

Напомним, председатель Национальной медицинской палаты, директор госпредприятия "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко заявил, что почти все тесты на выявление коронавируса, используемые в Украине, были произведены в России.

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