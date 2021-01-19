ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"России здесь нет": Степанов рассказал, откуда в Украине ПЦР-тесты

Киев, Вторник 19 января 2021 10:27
"России здесь нет": Степанов рассказал, откуда в Украине ПЦР-тесты
Фото: ПЦР-тест (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не закупала в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса. Он заверил, что ведомство делало закупки из ряда других стран.

Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга.

"Я вам приведу цифры о тестах, которые закупаются Министерством здравоохранения по странам производителей. Это КНР, США, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите Российской Федерации здесь нет", - сказал министр.

Он также добавил, что закупка большинства количества ПЦР-тестов осуществляется в украинского производителя "Украинский генетические технологии" по государственному заказу и частными лабораториями для использования.

Напомним, председатель Национальной медицинской палаты, директор госпредприятия "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко заявил, что почти все тесты на выявление коронавируса, используемые в Украине, были произведены в России.

Новость дополняется ...

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь