Україна виходить з карантину: які обмеження будуть діяти з 25 січня

В Україні з 25 січня зміняться карантинні обмеження. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про "відкат" до карантинних норм, які діяли в грудні 2020 року. Як на Україну вплинула січневий локдаун і які обмеження продовжать діяти до 28 лютого - читайте нижче.

Як повідомляє прем'єр-міністр на своїй сторінці в Facebook, епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю.

"Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. При цьому Уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн", - повідомляє Шмигаль.

Чиновник наголошує, що вихід з посиленого карантину не говорить про зникнення вірусу і закликає залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил.

"Маски, дистанція, дезінфекція - це основа", - підкреслює прем'єр-міністр.

Також Шмигаль прикріпив інфографіку, на якій розповідається про обмеження, які будуть діяти в Україні з 25 січня по 28 лютого.

Варто відзначити, що Кабмін має намір в черговий раз продовжити адаптивний карантин на термін до 31 березня 2021.

Нагадаємо, раніше Україна через пандемію COVID-19 розширила список країн так званої "червоної зони". У порівнянні з минулим тижнем таких країн стало на дві більше. Тепер у неї входять 66 країн.

Як ми раніше писали, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купувала в Росії ПЛР-тести для виявлення коронавіруса. Він запевнив, що відомство робило закупівлі з ряду інших країн.