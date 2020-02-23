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Україна вибрала представника на Євробачення: як змінилися прогнози букмекерів

STYLERТелешоу    23.02.2020 - 13:51
Україна вибрала представника на Євробачення: як змінилися прогнози букмекерів
Євробачення 2020 (фото: УНІАН)

На Євробачення 2020 Україна опустилася в рейтингу букмекерів

На конкурсі Євробачення 2020 Україна за прогнозами букмекерів займе 21 місце. Після фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 Україна продовжила зниження в таблиці букмекерів. За ніч наша країна втратила ще одну позицію.

Перемога фолк-групи GO_A у Нацвідборі на Євробачення 2020 опустила позиції України на пісенному конкурсі до 21 місця. Про це свідчать рейтинги букмекерів, опубліковані на сайті eurovisionworld.com.

Найбільш різке падіння сталося після того, як стали відомі імена шести фіналістів Нацвідбору, коли Україна опустилася на 20 рядок. Лідером у букмекерів є представник Литви, група The Roop, яка виступить на конкурсі з піснею On Fire. Друге місце - у Італії та співака Diodato з баладою Fai rumore. Третя позиція у Швеції, яка ще не обрала свого конкурсанта.

Четверте місце за прогнозами букмекерів дістанеться учаснику Roxen з Румунії. Топ-5 лідерів пісенного конкурсу замикає представник з Росії. Всього на Євробачення цього року відправиться 41 учасник.

Україна вибрала представника на Євробачення: як змінилися прогнози букмекерівУкраїна вибрала представника на Євробачення: як змінилися прогнози букмекерівУкраїна вибрала представника на Євробачення: як змінилися прогнози букмекерів

Варто відзначити, що в Україні букмекери пророкували перемогу у Нацвідборі на Євробачення групі TVORHCI та KHAYAT.

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