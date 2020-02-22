ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Возникли некоторые трудности: TVORCHI прокомментировали финал Нацотбора

STYLERПерсоны    22.02.2020 - 15:39
Возникли некоторые трудности: TVORCHI прокомментировали финал Нацотбора
TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2020 TVORCHI оценили конкурентов

Евровидение 2020 состоится через несколько месяцев, но уже в субботу, 22 февраля, украинцы узнают, кто из участников Нацотбора поедет представлять страну на международном песенном конкурсе. Группа TVORCHI, которая по прогнозам букмекеров станет победителем Нацотбора, прокомментировала формат конкурса, объективность судей и оценила других участников.

Участники группы TVORCHI считают, что оценивание на Нацотборе в этом году является объективным.

"Я просто смотрю, что "штамповка" не проходит. Проходит что-то поновее, что-то более яркое. Были некоторые артисты, и вот если б они прошли, вот тогда у меня были бы вопросы. Но в финале их нет. Евровидение - это ж не только спеть. Это ж и песня сама по себе, и ее оригинальность, исполнение, месседж", - считает музыкант Андрей Гуцуляк, передает "TheLIME".

Он также отметил, что критика их номеров была объективной на всех этапах конкурса.

"Как по мне, то судьи достаточно объективно все оценивают. Я обратил на это внимание еще во время первого полуфинала. К тому же мои мысли полностью совпали с их выводами. По нашему выступлению тоже полностью согласен. У нас действительно были проблемы с вокалом, и к финалу все это нужно подтягивать, чтобы больше на этом не попадаться. Ну и пробуем доработать номер. Сейчас мы уже добавили в него некоторые элементы, посмотрим, сработает ли", - добавил артист.

Также TVORCHI оценили своих "конкурентов" на конкурсе.

"Мне очень нравятся песни некоторых. Вот только мое мнение ничего не решает. Здесь уже как рассудит зритель и судьи. Да и вообще вкус такая штука… ты не можешь нравиться всем. Поэтому выходи на сцену, делай максимально круто то, что умеешь, а далее будет видно", - считает Джеффри Кенни, солист группы.

Артисты прокомментировали собственную победу в первом полуфинале и рассказали о трудностях, с которыми столкнулись.

"Хотя в целом все прошло не так хорошо, как хотелось бы. У нас возникли некоторые трудности со звукооператором, бэк-вокал отвалился, мой вокал был слишком громким. В остальном жаловаться не на что. Главное, успеть до вечера этой субботы подтянуть все косяки", - подчеркнул Джеффри.

Напомним, что Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка выступят в финале Национального отбора на Евровидение-2020.

Финал Нацотбора Евровидения: когда и где смотреть, порядок выступления артистов Нацотбор на Евровидение 2020 обрастает скандалами: что произошло
Новости Украины Евровидение 2020
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь