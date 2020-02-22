Возникли некоторые трудности: TVORCHI прокомментировали финал Нацотбора

TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2020 TVORCHI оценили конкурентов

Евровидение 2020 состоится через несколько месяцев, но уже в субботу, 22 февраля, украинцы узнают, кто из участников Нацотбора поедет представлять страну на международном песенном конкурсе. Группа TVORCHI, которая по прогнозам букмекеров станет победителем Нацотбора, прокомментировала формат конкурса, объективность судей и оценила других участников.

Участники группы TVORCHI считают, что оценивание на Нацотборе в этом году является объективным.

"Я просто смотрю, что "штамповка" не проходит. Проходит что-то поновее, что-то более яркое. Были некоторые артисты, и вот если б они прошли, вот тогда у меня были бы вопросы. Но в финале их нет. Евровидение - это ж не только спеть. Это ж и песня сама по себе, и ее оригинальность, исполнение, месседж", - считает музыкант Андрей Гуцуляк, передает "TheLIME".

Он также отметил, что критика их номеров была объективной на всех этапах конкурса.

"Как по мне, то судьи достаточно объективно все оценивают. Я обратил на это внимание еще во время первого полуфинала. К тому же мои мысли полностью совпали с их выводами. По нашему выступлению тоже полностью согласен. У нас действительно были проблемы с вокалом, и к финалу все это нужно подтягивать, чтобы больше на этом не попадаться. Ну и пробуем доработать номер. Сейчас мы уже добавили в него некоторые элементы, посмотрим, сработает ли", - добавил артист.

Также TVORCHI оценили своих "конкурентов" на конкурсе.

"Мне очень нравятся песни некоторых. Вот только мое мнение ничего не решает. Здесь уже как рассудит зритель и судьи. Да и вообще вкус такая штука… ты не можешь нравиться всем. Поэтому выходи на сцену, делай максимально круто то, что умеешь, а далее будет видно", - считает Джеффри Кенни, солист группы.

Артисты прокомментировали собственную победу в первом полуфинале и рассказали о трудностях, с которыми столкнулись.

"Хотя в целом все прошло не так хорошо, как хотелось бы. У нас возникли некоторые трудности со звукооператором, бэк-вокал отвалился, мой вокал был слишком громким. В остальном жаловаться не на что. Главное, успеть до вечера этой субботы подтянуть все косяки", - подчеркнул Джеффри.

Напомним, что Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка выступят в финале Национального отбора на Евровидение-2020.