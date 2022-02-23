Украина снова сместилась в рейтинге Евровидения 2022. Оцениваем песни наших главных конкурентов

Как менялось место Украины в рейтинге

Когда Alina Pash с песней Тіні забутих предків выиграла Нацотбор, Украина поднялась с седьмой позиции на вторую. А ряд скандалов и дисквалификация Алины сместило страну на четвертое место.

Сейчас же, после решения отправить на конкурс KALUSH Orchestra мы все еще в первой пятерке.

Кто в первой десятке рейтинга

Возглавляют рейтинг итальянский дует Mahmood & Blanco с песней "Brividi".

На втором месте - Австралия (исполнителя и песни пока нет), а на третьем - поляк Krystian Ochman с песней River.

Далее рейтинг выглядит так:

4. Швеция

5. Украина - KALUSH Orchestra, Stefania

6. Греция - Amanda Tenfjord, песня пока неизвестна

7. Норвегия - Subwoolfer - Give That Wolf a Banana

8. Швейцария

9. Испания - Chanel - SloMo

10. Франция

Смотрите ниже песни первой десятки (те, кто уже успел представить их):

Своих участников и их песни уже успели представить страны-участники, которые в рейтинге ниже:

Сан-Марино - Achille Lauro, Stripper

Бельгия - Jérémie Makiese, песни пока нет

Нидерланды - S10, песни пока нет

Азербайджан - Nadir Rüstəmli, песни пока нет

Латвия - Citi Zēni, Eat Your Salad

Эстония - Estonia Stefan, Hope

Литва - Monika Liu, Sentimentai

Ирландия - Brooke Scullion, That's Rich

Чехия - We Are Domi, Lights Off

Хорватия - Mia Dimšić, Guilty Pleasure

Словения - LPS, Disko

Австрия - LUM!X & Pia Maria, Halo

Албания - Ronela Hajati, Sekret

Мальта - Emma Muscat, Out of Sight

Израиль - Michael Ben David, I.M

Черногория - Vladana, Breathe

Болгария - Intelligent Music Project, Intention

Молдова - Z. şi Zdub & F. Advahov, Trenuleţul

Грузия - Circus Mircus, песня пока неизвестна

Северная Македония - Andrea, Circles

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:

Украина

Албания

Армения

Великобритания

Австралия

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Грузия

Германия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Черногория

Нидерланды

Северная Македония

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Наши участники KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступят под номером девять.

66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).