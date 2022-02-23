UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина снова сместилась в рейтинге Евровидения 2022. Оцениваем песни наших главных конкурентов

Автор: Светлана Мащенко

Рейтинг Украины среди стран участников Евровидения 2022 снова пошатнулся со времени Национального отбора 12 февраля. До конкурса еще несколько месяцев, но уже половина участников представила свои песни, в итоге группа KALUSH Orchestra с песней Stefania оказалась на пятом месте.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Евровидения.

Как менялось место Украины в рейтинге

Когда Alina Pash с песней Тіні забутих предків выиграла Нацотбор, Украина поднялась с седьмой позиции на вторую. А ряд скандалов и дисквалификация Алины сместило страну на четвертое место.

Сейчас же, после решения отправить на конкурс KALUSH Orchestra мы все еще в первой пятерке.

Кто в первой десятке рейтинга

Возглавляют рейтинг итальянский дует Mahmood & Blanco с песней "Brividi".

На втором месте - Австралия (исполнителя и песни пока нет), а на третьем - поляк Krystian Ochman с песней River.

Далее рейтинг выглядит так:

  • 4. Швеция
  • 5. Украина - KALUSH Orchestra, Stefania
  • 6. Греция - Amanda Tenfjord, песня пока неизвестна
  • 7. Норвегия - Subwoolfer - Give That Wolf a Banana
  • 8. Швейцария
  • 9. Испания - Chanel - SloMo
  • 10. Франция

Смотрите ниже песни первой десятки (те, кто уже успел представить их):

Своих участников и их песни уже успели представить страны-участники, которые в рейтинге ниже:

  • Сан-Марино - Achille Lauro, Stripper
  • Бельгия - Jérémie Makiese, песни пока нет
  • Нидерланды - S10, песни пока нет
  • Азербайджан - Nadir Rüstəmli, песни пока нет
  • Латвия - Citi Zēni, Eat Your Salad
  • Эстония - Estonia Stefan, Hope
  • Литва - Monika Liu, Sentimentai
  • Ирландия - Brooke Scullion, That's Rich
  • Чехия - We Are Domi, Lights Off
  • Хорватия - Mia Dimšić, Guilty Pleasure
  • Словения - LPS, Disko
  • Австрия - LUM!X & Pia Maria, Halo
  • Албания - Ronela Hajati, Sekret
  • Мальта - Emma Muscat, Out of Sight
  • Израиль - Michael Ben David, I.M
  • Черногория - Vladana, Breathe
  • Болгария - Intelligent Music Project, Intention
  • Молдова - Z. şi Zdub & F. Advahov, Trenuleţul
  • Грузия - Circus Mircus, песня пока неизвестна
  • Северная Македония - Andrea, Circles

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:

  • Украина
  • Албания
  • Армения
  • Великобритания
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Болгария
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Грузия
  • Германия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Черногория
  • Нидерланды
  • Северная Македония
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Россия
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария

Наши участники KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступят под номером девять.

66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).

Ранее мы писали, что Тина Кароль высказалась про скандальную историю с Евровидением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение