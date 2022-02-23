Украина снова сместилась в рейтинге Евровидения 2022. Оцениваем песни наших главных конкурентов

Рейтинг Украины среди стран участников Евровидения 2022 снова пошатнулся со времени Национального отбора 12 февраля. До конкурса еще несколько месяцев, но уже половина участников представила свои песни, в итоге группа KALUSH Orchestra с песней Stefania оказалась на пятом месте.
Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Евровидения.
Когда Alina Pash с песней Тіні забутих предків выиграла Нацотбор, Украина поднялась с седьмой позиции на вторую. А ряд скандалов и дисквалификация Алины сместило страну на четвертое место.
Сейчас же, после решения отправить на конкурс KALUSH Orchestra мы все еще в первой пятерке.
Возглавляют рейтинг итальянский дует Mahmood & Blanco с песней "Brividi".
На втором месте - Австралия (исполнителя и песни пока нет), а на третьем - поляк Krystian Ochman с песней River.
Далее рейтинг выглядит так:
Наши участники KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступят под номером девять.
66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).
Ранее мы писали, что Тина Кароль высказалась про скандальную историю с Евровидением.