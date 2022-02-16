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Украина откинулась в новом рейтинге Евровидения 2022. Оцените песни наших конкурентов

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Среда 16 февраля 2022 18:51
Украина откинулась в новом рейтинге Евровидения 2022. Оцените песни наших конкурентов Коллаж РБК-Украина: изменился прогноз букмекеров о победителе Евровидения 2022
Автор: Владимир Костырин

Громкая история с дисквалифицированной за нарушение правил Нацотбора Алиной Паш, которая теперь не будет представлять Украину на Евровидении 2022 в Италии, ожидаемо отразилась на и прогнозе букмекеров, обновивших данные о ставках на победу в международном музыкальном конкурсе.

Украина теперь потеряла несколько пунктов, опустившись в таблице фаворитов, говорится на сайте Евровидения.

Если раньше нашей стране букмекеры пророчили 2-е место сразу после объявления имени победительницы финала Нацотбора 12 февраля, на котором Alina Pash с песней "Тіні забутих предків" получила самый высокий результат (15 баллов), теперь Украина опустилась на 4-е место.

Так, 16 января перед нашей страной в обновленном прогнозе указаны Польша (3 место) и Швеция (2 место). А лидер, по мнению букмекеров, остается прежним - представители страны-хозяйки нынешнего Евровидения итальянские артисты Mahmood & Blanco с композицией "Brividi".

Украина откинулась в новом рейтинге Евровидения 2022. Оцените песни наших конкурентов

Обновленный прогноз букмекеров о фаворитах Евровидения 2022 (фото: скрин eurovisionworld.com)

Какие песни уже представлены участниками Евровидения 2022

Обратим внимание, что песни в таблице фаворитов все равно мало кто представил. В частности, в топ-10 известны произведения только у Италии и Испании.

Давайте ознакомимся со всеми представленными композициями конкурентов Украины на Евровидении 2022.

Вот трек "Brividi" представителей Италии Mahmood & Blanco, которым букмекеры пророчат 1 место.

Испании букмекеры дают 10-е место. Вот так звучит песня Шанель "SloMo".

А это композиция "Eat Your Salad" от представителей Латвии Citi Zēni (им сейчас пророчат 23-е место).

Артистка из Литвы Моника Лю представит на конкурсе песню "Sentimentai" (ей дают 26 место).

Представительница Ирландии Брук Скаллион исполнит трек "That's Rich" (27-е место).

Певец Стефан из Эстонии покажет на конкурсе песню "Hope" (28-е место).

Израильский артист Майкл Бен Дэвид исполнит песню "I.M." (32-е место).

Коллектив We Are Domi из Чехии подготовил на конкурс трек "Lights Off" (33-е место).

Известная многим украинцам группа из Молдовы Zdob şi Zdub в коллаборации с Fraţii Advahov покажет песню "Trenuleţul" (34-е место).

От Албании выступит Ronela Hajati с композицией "Sekret" (36-е место).

Представительница Северной Македонии певица Андреа исполнит песню "Circles" (39-е место).

Замыкает таблицу букмекеров представитель Болгарии коллектив Intelligent Music Project с песней "Intention" (41-е место).

Напомним, 66-й международный песенный конкурс Евровидение пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:

  • Украина
  • Албания
  • Армения
  • Великобритания
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Болгария
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Грузия
  • Германия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Черногория
  • Нидерланды
  • Северная Македония
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Россия
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария

Также напомним, как звучит песня "Тіні забутих предків" украинской артистки Alina Pash, с которой она планировала выиграть Евровидение 2022...

И какое произведение серебряных призеров финала Нацотбора группы KALUSH Orchestra, ведь, вероятнее всего, именно их "Стефанія" и прозвучит на международном конкурсе в Турине...

...Но не факт. Что именно решат в оргкомитете "Суспільного" после громкого скандала с Алиной Паш о представителе Украины на Евровидении 2022, мы узнаем в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что после скандала с Алиной Паш из-за поездки в оккупированный Крым и подделки документов от пограничников участника ее основного конкурента в национальном отборе - группы KALUSH Orchestra - тоже обвинили в гастролях по России. Однако он уже расставил все точки над "і".

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