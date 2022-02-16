Украина откинулась в новом рейтинге Евровидения 2022. Оцените песни наших конкурентов
Громкая история с дисквалифицированной за нарушение правил Нацотбора Алиной Паш, которая теперь не будет представлять Украину на Евровидении 2022 в Италии, ожидаемо отразилась на и прогнозе букмекеров, обновивших данные о ставках на победу в международном музыкальном конкурсе.
Украина теперь потеряла несколько пунктов, опустившись в таблице фаворитов, говорится на сайте Евровидения.
Если раньше нашей стране букмекеры пророчили 2-е место сразу после объявления имени победительницы финала Нацотбора 12 февраля, на котором Alina Pash с песней "Тіні забутих предків" получила самый высокий результат (15 баллов), теперь Украина опустилась на 4-е место.
Так, 16 января перед нашей страной в обновленном прогнозе указаны Польша (3 место) и Швеция (2 место). А лидер, по мнению букмекеров, остается прежним - представители страны-хозяйки нынешнего Евровидения итальянские артисты Mahmood & Blanco с композицией "Brividi".
Обновленный прогноз букмекеров о фаворитах Евровидения 2022 (фото: скрин eurovisionworld.com)
Какие песни уже представлены участниками Евровидения 2022
Обратим внимание, что песни в таблице фаворитов все равно мало кто представил. В частности, в топ-10 известны произведения только у Италии и Испании.
Давайте ознакомимся со всеми представленными композициями конкурентов Украины на Евровидении 2022.
Вот трек "Brividi" представителей Италии Mahmood & Blanco, которым букмекеры пророчат 1 место.
Испании букмекеры дают 10-е место. Вот так звучит песня Шанель "SloMo".
А это композиция "Eat Your Salad" от представителей Латвии Citi Zēni (им сейчас пророчат 23-е место).
Артистка из Литвы Моника Лю представит на конкурсе песню "Sentimentai" (ей дают 26 место).
Представительница Ирландии Брук Скаллион исполнит трек "That's Rich" (27-е место).
Певец Стефан из Эстонии покажет на конкурсе песню "Hope" (28-е место).
Израильский артист Майкл Бен Дэвид исполнит песню "I.M." (32-е место).
Коллектив We Are Domi из Чехии подготовил на конкурс трек "Lights Off" (33-е место).
Известная многим украинцам группа из Молдовы Zdob şi Zdub в коллаборации с Fraţii Advahov покажет песню "Trenuleţul" (34-е место).
От Албании выступит Ronela Hajati с композицией "Sekret" (36-е место).
Представительница Северной Македонии певица Андреа исполнит песню "Circles" (39-е место).
Замыкает таблицу букмекеров представитель Болгарии коллектив Intelligent Music Project с песней "Intention" (41-е место).
Напомним, 66-й международный песенный конкурс Евровидение пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).
Всего в конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:
- Украина
- Албания
- Армения
- Великобритания
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Черногория
- Нидерланды
- Северная Македония
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Россия
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
Также напомним, как звучит песня "Тіні забутих предків" украинской артистки Alina Pash, с которой она планировала выиграть Евровидение 2022...
И какое произведение серебряных призеров финала Нацотбора группы KALUSH Orchestra, ведь, вероятнее всего, именно их "Стефанія" и прозвучит на международном конкурсе в Турине...
...Но не факт. Что именно решат в оргкомитете "Суспільного" после громкого скандала с Алиной Паш о представителе Украины на Евровидении 2022, мы узнаем в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что после скандала с Алиной Паш из-за поездки в оккупированный Крым и подделки документов от пограничников участника ее основного конкурента в национальном отборе - группы KALUSH Orchestra - тоже обвинили в гастролях по России. Однако он уже расставил все точки над "і".