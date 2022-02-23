Україна знову змістилася в рейтингу Євробачення 2022. Оцінюємо пісні наших головних конкурентів

Як змінювалося місце України в рейтингу
Коли Alina Pash з піснею Тіні забутих предків виграла Нацвідбір, Україна піднялася з сьомої позиції на другу. А ряд скандалів і дискваліфікація Аліни змістило країну на четверте місце.
Зараз же, після рішення відправити на конкурс KALUSH Orchestra ми все ще в першій п'ятірці.
Хто в першій десятці рейтингу
Очолюють рейтинг італійський дует Mahmood & Blanco з піснею "Brividi".
На другому місці - Австралія (виконавця і пісні поки немає), а на третьому - поляк Krystian Ochman з піснею River.
Далі рейтинг виглядає так:
- 4. Швеція
- 5. Україна - KALUSH Orchestra, Stefania
- 6. Греція - Amanda Tenfjord, пісня поки невідома
- 7. Норвегія - Subwoolfer - Give That Wolf a Banana
- 8. Швейцарія
- 9. Іспанія - Chanel - SloMo
- 10. Франція
Дивіться нижче пісні першої десятки (ті, хто вже встиг представити їх):
Своїх учасників та їхні пісні вже встигли представити країни-учасники, які в рейтингу нижче:
- Сан-Марино - Achille Lauro, Stripper
- Бельгія - Jérémie Makiese, пісні поки немає
- Нідерланди - S10, пісні поки немає
- Азербайджан - Nadir Rüstəmli, пісні поки немає
- Латвія - Citi Zēni, Eat Your Salad
- Естонія - Estonia Stefan, Hope
- Литва - Monika Liu, Sentimentai
- Ірландія - Brooke Scullion, That's Rich
- Чехія - We Are Domi, Lights Off
- Хорватія - Mia Dimšić, Guilty Pleasure
- Словенія - LPS, Disko
- Австрія - LUM!X & Pia Maria, Halo
- Албанія - Ronela Hajati, Sekret
- Мальта - Emma Muscat, Out of Sight
- Ізраїль - Michael Ben David, I. M
- Чорногорія - Vladana, Breathe
- Болгарія - Intelligent Music Project, Intention
- Молдова - Z. şi Zdub & F. Advahov, Trenuleţul
- Грузія - Circus Mircus, пісня поки невідома
- Північна Македонія - Andrea, Circles
Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:
- Україна
- Албанія
- Вірменія
- Великобританія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Болгарія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Чорногорія
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Росія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
Наші Учасники KALUSH Orchestra в першому півфіналі виступлять під номером дев'ять.
66-й пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).