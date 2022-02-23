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Україна знову змістилася в рейтингу Євробачення 2022. Оцінюємо пісні наших головних конкурентів

Автор: Світлана Мащенко

Рейтинг України серед країн учасників Євробачення 2022 знову похитнувся з часу Національного відбору 12 лютого. До конкурсу ще кілька місяців, але вже половина учасників представила свої пісні, в результаті група KALUSH Orchestra з піснею Stefania опинилася на п'ятому місці.

Про це свідчать дані з офіційного сайту Євробачення.

Як змінювалося місце України в рейтингу

Коли Alina Pash з піснею Тіні забутих предків виграла Нацвідбір, Україна піднялася з сьомої позиції на другу. А ряд скандалів і дискваліфікація Аліни змістило країну на четверте місце.

Зараз же, після рішення відправити на конкурс KALUSH Orchestra ми все ще в першій п'ятірці.

Хто в першій десятці рейтингу

Очолюють рейтинг італійський дует Mahmood & Blanco з піснею "Brividi".

На другому місці - Австралія (виконавця і пісні поки немає), а на третьому - поляк Krystian Ochman з піснею River.

Далі рейтинг виглядає так:

  • 4. Швеція
  • 5. Україна - KALUSH Orchestra, Stefania
  • 6. Греція - Amanda Tenfjord, пісня поки невідома
  • 7. Норвегія - Subwoolfer - Give That Wolf a Banana
  • 8. Швейцарія
  • 9. Іспанія - Chanel - SloMo
  • 10. Франція

Дивіться нижче пісні першої десятки (ті, хто вже встиг представити їх):

Своїх учасників та їхні пісні вже встигли представити країни-учасники, які в рейтингу нижче:

  • Сан-Марино - Achille Lauro, Stripper
  • Бельгія - Jérémie Makiese, пісні поки немає
  • Нідерланди - S10, пісні поки немає
  • Азербайджан - Nadir Rüstəmli, пісні поки немає
  • Латвія - Citi Zēni, Eat Your Salad
  • Естонія - Estonia Stefan, Hope
  • Литва - Monika Liu, Sentimentai
  • Ірландія - Brooke Scullion, That's Rich
  • Чехія - We Are Domi, Lights Off
  • Хорватія - Mia Dimšić, Guilty Pleasure
  • Словенія - LPS, Disko
  • Австрія - LUM!X & Pia Maria, Halo
  • Албанія - Ronela Hajati, Sekret
  • Мальта - Emma Muscat, Out of Sight
  • Ізраїль - Michael Ben David, I. M
  • Чорногорія - Vladana, Breathe
  • Болгарія - Intelligent Music Project, Intention
  • Молдова - Z. şi Zdub & F. Advahov, Trenuleţul
  • Грузія - Circus Mircus, пісня поки невідома
  • Північна Македонія - Andrea, Circles

Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:

  • Україна
  • Албанія
  • Вірменія
  • Великобританія
  • Австралія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Грузія
  • Німеччина
  • Греція
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Чорногорія
  • Нідерланди
  • Північна Македонія
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Росія
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія

Наші Учасники KALUSH Orchestra в першому півфіналі виступлять під номером дев'ять.

66-й пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).

Раніше ми писали, що Тіна Кароль висловилася про скандальну історію з Євробаченням.

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