Україна знову змістилася в рейтингу Євробачення 2022. Оцінюємо пісні наших головних конкурентів

Як змінювалося місце України в рейтингу

Коли Alina Pash з піснею Тіні забутих предків виграла Нацвідбір, Україна піднялася з сьомої позиції на другу. А ряд скандалів і дискваліфікація Аліни змістило країну на четверте місце.

Зараз же, після рішення відправити на конкурс KALUSH Orchestra ми все ще в першій п'ятірці.

Хто в першій десятці рейтингу

Очолюють рейтинг італійський дует Mahmood & Blanco з піснею "Brividi".

На другому місці - Австралія (виконавця і пісні поки немає), а на третьому - поляк Krystian Ochman з піснею River.

Далі рейтинг виглядає так:

4. Швеція

5. Україна - KALUSH Orchestra, Stefania

6. Греція - Amanda Tenfjord, пісня поки невідома

7. Норвегія - Subwoolfer - Give That Wolf a Banana

8. Швейцарія

9. Іспанія - Chanel - SloMo

10. Франція

Дивіться нижче пісні першої десятки (ті, хто вже встиг представити їх):

Своїх учасників та їхні пісні вже встигли представити країни-учасники, які в рейтингу нижче:

Сан-Марино - Achille Lauro, Stripper

Бельгія - Jérémie Makiese, пісні поки немає

Нідерланди - S10, пісні поки немає

Азербайджан - Nadir Rüstəmli, пісні поки немає

Латвія - Citi Zēni, Eat Your Salad

Естонія - Estonia Stefan, Hope

Литва - Monika Liu, Sentimentai

Ірландія - Brooke Scullion, That's Rich

Чехія - We Are Domi, Lights Off

Хорватія - Mia Dimšić, Guilty Pleasure

Словенія - LPS, Disko

Австрія - LUM!X & Pia Maria, Halo

Албанія - Ronela Hajati, Sekret

Мальта - Emma Muscat, Out of Sight

Ізраїль - Michael Ben David, I. M

Чорногорія - Vladana, Breathe

Болгарія - Intelligent Music Project, Intention

Молдова - Z. şi Zdub & F. Advahov, Trenuleţul

Грузія - Circus Mircus, пісня поки невідома

Північна Македонія - Andrea, Circles

Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:

Україна

Албанія

Вірменія

Великобританія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Чорногорія

Нідерланди

Північна Македонія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Наші Учасники KALUSH Orchestra в першому півфіналі виступлять під номером дев'ять.

66-й пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).