Украина смешно потроллила Россию в Twitter (фото)

Украина смешно потроллила Россию. На картинке, на которой представлены типы головной боли, показано, что проживание рядом с РФ является самой большой проблемой.

Среди типов головной боли указана мигрень, гипертония, стресс и проживание рядом с Россией.

Напомним, в октябре Украина также потроллила Россию в Twitter. Тогда украинцы использовали нашумевший южнокорейский сериал "Игра в кальмара".

В данном сериале героям пришлось пройти через одно сложное испытание. Игра называлась "Сахарные соты". С помощью иглы нужно было выцарапать фигуру, которая было нанесена на сахаре.

Украина же представила, что, если бы Россия играла в эту игру, то ей попался бы герб Украины.

Мы также писали о том, что в паралимпийском комитете потроллили россиян после отказа украинца с ними фотографироваться.

Ведомство отметило, что по протоколу, спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они надели маски.