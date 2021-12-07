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Украина смешно потроллила Россию в Twitter (фото)

Автор: Styler

Украина смешно потроллила Россию. На картинке, на которой представлены типы головной боли, показано, что проживание рядом с РФ является самой большой проблемой.

Забавный пост опубликован на официальной странице Украины в Twitter.

Среди типов головной боли указана мигрень, гипертония, стресс и проживание рядом с Россией.

Скриншот с Twitter

Пользователи сети прокомментировали шутку.

  • Вполне понятно;
  • Прекрасно;
  • Боже, благослови Украину;
  • Так себя чувствует весь цивилизованный мир. Представьте, что вы рядом. Оставайся сильной, Украина!

Напомним, в октябре Украина также потроллила Россию в Twitter. Тогда украинцы использовали нашумевший южнокорейский сериал "Игра в кальмара".

В данном сериале героям пришлось пройти через одно сложное испытание. Игра называлась "Сахарные соты". С помощью иглы нужно было выцарапать фигуру, которая было нанесена на сахаре.

Украина же представила, что, если бы Россия играла в эту игру, то ей попался бы герб Украины.

Мы также писали о том, что в паралимпийском комитете потроллили россиян после отказа украинца с ними фотографироваться.

Ведомство отметило, что по протоколу, спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они надели маски.

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