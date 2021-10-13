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Украина потроллила Россию: без шансов на победу в "игре в кальмара"

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 22:22
Украина потроллила Россию: без шансов на победу в "игре в кальмара" Коллаж РБК-Украина: Украина потроллила Россию
Автор: Styler

Украина решила потроллить Россию в Twitter. Для этого украинцы использовали популярный сериал "Игра в кальмара", который сейчас у всех на слуху. В истории от Netflix было показано одно из испытаний, и украинцы переиграли это с посылом, что в РФ нет шансов в "игре в кальмара" с Украиной.

Забавный пост появился на официальной странице Украины в Twitter.

Если бы России пришлось принять участие в игре "сахарные соты", то ей бы пришлось выцарапать из круга не простую фигуру, а герб Украины.

По сюжету южнокорейского сериала, участники игры лишались жизни за проигрыш. Кому-то попадался круг, кому-то квадрат, но самая сложная фигура - зонтик.

Украина потроллила Россию: без шансов на победу в &quot;игре в кальмара&quot;

Скриншот с Twitter

"Игра в кальмара"

Отметим, что сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным сериалом в истории Netflix. С моменты показа первой серии прошло 25 дней и за это время сериал набрал 111 миллионов просмотров.

Данный сериал представляет собой антиутопический триллер. Люди, которые столкнулись с трудностями, видят лишь один выход - отправиться на остров, учувствовать в играх и выиграть 45 миллионов долларов. Проигравшие погибают.

Напомним, в паралимпийском комитете потроллили россиян после отказа украинца с ними фотографироваться.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко осадил российского журналиста в США.

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