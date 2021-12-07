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Україна смішно потролила Росію в Twitter (фото)

Автор: Styler

Україна смішно потролила Росію. На зображенні, на якому представлені типи головного болю, показано, що проживання поруч з РФ є найбільшою проблемою.

Кумедний пост опублікований на офіційній сторінці України в Twitter.

Серед типів головного болю вказана мігрень, гіпертонія, стрес і проживання поруч з Росією.

Скріншот з Twitter

Користувачі мережі прокоментували жарт.

  • Цілком зрозуміло;
  • Прекрасно;
  • Боже, благослови Україну;
  • Так себе почуває весь цивілізований світ. Уявіть, що ви поруч. Залишайся сильною, Україно!

Нагадаємо, у жовтні Україна також потролила Росію в Twitter. Тоді українці використовували гучний південнокорейський серіал "Гра в кальмара".

В даному серіалі героям довелося пройти через одне складне випробування. Гра називалася "Цукрові стільники". За допомогою голки потрібно було видряпати фігуру, яка було нанесена на цукрі.

Україна ж представила, що, якби Росія грала в цю гру, то їй попався б герб України.

Ми також писали про те, що в паралімпійському комітеті потролили росіян після відмови українця з ними фотографуватися.

Відомство зазначило, що за протоколом, спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони наділи маски.

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