Украина смешно потроллила Россию в Twitter (фото)
Украина смешно потроллила Россию. На картинке, на которой представлены типы головной боли, показано, что проживание рядом с РФ является самой большой проблемой.
Забавный пост опубликован на официальной странице Украины в Twitter.
Среди типов головной боли указана мигрень, гипертония, стресс и проживание рядом с Россией.
Скриншот с Twitter
Пользователи сети прокомментировали шутку.
- Вполне понятно;
- Прекрасно;
- Боже, благослови Украину;
- Так себя чувствует весь цивилизованный мир. Представьте, что вы рядом. Оставайся сильной, Украина!
Напомним, в октябре Украина также потроллила Россию в Twitter. Тогда украинцы использовали нашумевший южнокорейский сериал "Игра в кальмара".
В данном сериале героям пришлось пройти через одно сложное испытание. Игра называлась "Сахарные соты". С помощью иглы нужно было выцарапать фигуру, которая было нанесена на сахаре.
Украина же представила, что, если бы Россия играла в эту игру, то ей попался бы герб Украины.
Мы также писали о том, что в паралимпийском комитете потроллили россиян после отказа украинца с ними фотографироваться.
Ведомство отметило, что по протоколу, спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они надели маски.