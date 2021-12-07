ru ua
Вт, 07 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна смішно потролила Росію в Twitter (фото)

Новость на русском →
Вівторок 07 грудня 2021 21:23
Україна смішно потролила Росію в Twitter (фото) Колаж РБК-Україна: Україна потролила Росію в Twitter
Автор: Styler

Україна смішно потролила Росію. На зображенні, на якому представлені типи головного болю, показано, що проживання поруч з РФ є найбільшою проблемою.

Кумедний пост опублікований на офіційній сторінці України в Twitter.

Серед типів головного болю вказана мігрень, гіпертонія, стрес і проживання поруч з Росією.

Україна смішно потролила Росію в Twitter (фото)

Скріншот з Twitter

Користувачі мережі прокоментували жарт.

  • Цілком зрозуміло;
  • Прекрасно;
  • Боже, благослови Україну;
  • Так себе почуває весь цивілізований світ. Уявіть, що ви поруч. Залишайся сильною, Україно!

Нагадаємо, у жовтні Україна також потролила Росію в Twitter. Тоді українці використовували гучний південнокорейський серіал "Гра в кальмара".

В даному серіалі героям довелося пройти через одне складне випробування. Гра називалася "Цукрові стільники". За допомогою голки потрібно було видряпати фігуру, яка було нанесена на цукрі.

Україна ж представила, що, якби Росія грала в цю гру, то їй попався б герб України.

Ми також писали про те, що в паралімпійському комітеті потролили росіян після відмови українця з ними фотографуватися.

Відомство зазначило, що за протоколом, спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони наділи маски.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Twitter
LITE
Сміливе рішення: стиліст навчила без проблем носити світле взуття взимку
Сміливе рішення: стиліст навчила без проблем носити світле взуття взимку