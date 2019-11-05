Хватит врать: в эфире у Шустера поскандалили из-за Зеленского

Давид Арахамия и Георгий Тука поскандалили в прямом эфире (коллаж РБК-Украина)

Давид Арахамия и Георгий Тука сцепились в прямом эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука поспорили 1 ноября в прямом эфире “Свободы слова Савика Шустера”.

Давид Арахамия рассказал о визите президента Зеленского в Золотое и о том, что делегации удалось встретиться со всеми местными жителями, чьи дома оказались в “серой зоне”.

"В "серую" зону попали около 50 домов. Встретились с каждым. Поговорили со всеми. Нескольких людей свозили в Станицу Луганскую, чтоб они поняли, что такое разведение, пообщались с местными жителями", - рассказал Арахамия.

На эти слова Георгий Тука отреагировал достаточно эмоционально.

"Давайте прекратим врать! Никого из Золотого в Станицу не возили. Единственный человек, который в это время там был, это Наташа Воронкова, которую обещали повезти, но так ничего и не сделали. Второе - вы все время ставите как образец Станицу Луганскую. Так вот, там в демилитаризованную зону даже полиция не заходит! Хватит врать!" - возмутился Тука.

Напомним, что на прошлой неделе в Золотом завершился первый этап отведения войск. Следующим этапом должно было быть Петровское, однако разведение может состояться только если в течении 7 дней будет соблюден режим “тишины”.

Арахамия и Тука сцепились в прямом эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера"