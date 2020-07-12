Украина может потерять часть своей территории: не из-за войны

Глобальное потепление (коллаж: canva.com)

Украина может лишиться части своих земель

Из-за глобального потепления Украина может лишиться части своей территории. Средняя температура воздуха поднялась на один градус, что провоцирует существенные изменения как в Украине, так и в мире в целом. Эксперт по вопросам климата Евгения Засядько рассказала, что нас ждет к концу века и как климатические изменения повлияют на Украину.

В эфире телеканала "Украина 24" эксперт рассказала, что повышение температуры приводит к резким и разрушительным последствиям для Украины и всего мира. Также эксперт рассказала, что Украина из-за глобального изменения климата может потерять часть своей территории.

"По тем сценариям, по которым движется мир сейчас, мы идем на 4 градуса к концу века. Сейчас есть исследование о повышении на 1,5 и 2 градуса - даже тогда будут существенные изменения - это сокращение площади земли (в том числе и в Украине), потеря питьевой воды, климатическая миграция. В зависимости от того, как мы движемся, ученые говорят, что у нас есть 10 лет, чтобы изменить политику того, как мы живем сейчас, - или откажемся от ископаемого топлива, или изменим транспортную систему в городе, или изменим сельское хозяйство - от этого будет зависеть, какой сценарий у нас будет до конца века", - рассказала Засядько.

Эксперт также рассказала о причине столь резких изменений.

"Об изменении климата говорят во всем мире. В первую очередь это происходит из-за деятельности человека, потому что мы сжигаем ископаемое топливо. Но также есть другие факторы. Но большая часть выбросов парниковых газов, вызывающих изменения климата, происходит из-за сжигания ископаемого топлива", - сказала эксперт.

Стоит отметить, что ранее эксперт комментировала влияние климатических изменений на наводнения в Западной Украине.

Напомним, ранее в ООН сделали заявление о том, что мир ждет потепление на 1,5 градуса.