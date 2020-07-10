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Мир ждет потепление на 1,5 градуса, - ООН

Пятница 10 июля 2020 10:37
Мир ждет потепление на 1,5 градуса, - ООН
Фото: жара (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Оценка учитывает естественную изменчивость природных явлений, а также влияние выбросов углерода в результате деятельности человека

Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) ООН прогнозирует, что в ближайшие пять лет глобальные температуры повысятся более, чем на 1,5 градусов. ВМО оценивает в 20% вероятность того, что этот порог будет преодолен до 2024 года.

Об этом сообщает Reuters.

Оценка учитывает естественную изменчивость природных явлений, а также влияние выбросов углерода в результате деятельности человека. Вместе с тем, в данной модели не учитывается снижение выбросов CO2, вызванное пандемией коронавируса.

"ВМО неоднократно подчеркивала, что замедление промышленного и экономического развития во время пандемии коронавируса не является заменой для устойчивых и скоординированных действий в области климата", - заявил профессор Петтери Таалас, генеральный секретарь организации.

Он заявил, что неспособность мирового сообщества справиться с изменением климата может угрожать благосостоянию людей, экосистемам и экономике на протяжении веков.

Напомним, сегодня, 10 июля, дожди отойдут по всей территории Украины, температура воздуха днем в регионах будет колебаться от +25 до +29 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что за последние 30 лет больше всего потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6 градусов.

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