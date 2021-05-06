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Украинцам станет легче отдыхать в Турции: туристов обрадовали новыми правилами

Новина українською → Турция, Четверг 06 мая 2021 18:52
Украинцам станет легче отдыхать в Турции: туристов обрадовали новыми правилами Коллаж РБК-Украина: в Турции упрощают правила для украинских туристов
Автор: Владимир Костырин

В Турции планируют принять около 30 миллионов туристов, что в два раза больше, чем в прошлом году. Для отдыхающих из Украины анонсировали отмену требования о ПЦР-тестах, а также планируется упрощение правил пересечения границ для граждан обоих государств, и увеличение количества регулярных рейсов.

Такие новые правила указаны в туристической декларации между Украиной и Турцией, подписанной в начале мая.

Кроме того, документ позволит странам расширить доступность аудиогидов на турецком и украинском языках, и обменяться системами вакцинации от коронавируса.

Эксперты ожидают, что такие меры будут играть значительную роль для украинцев при выборе иностранных курортов для отдыха.

По словам директора туристического агентства Bronix Алексея Титлянова, спрос на Турцию обещает быть выше, чем в 2020-м.

"Существует много факторов для оптимистичного прогноза по данному направлению. Основываясь по запросам в конце апреля - начале мая, сезон в Турции обещает быть очень популярным и многочисленным на туристов", - отметил он.

Сообщается, что турецкие курорты уже завершили необходимые приготовления к высокому сезону в новых рамках COVID-19 и начали принимать первые туристические потоки. В Турции сейчас действует локдаун, но жесткие карантинные меры не распространяются на иностранных туристов.

Так, им разрешено купаться в море, бассейне при отеле, а также свободно передвигаться по территории пляжа, учитывая правила о соцдистанции.

Турецкие власти надеются, что до ослабления локдауна (17 мая), страна сможет принять 8,5 тысячи украинских туристов.

Согласно статистике Ассоциации туристических отельеров Средиземноморья (AKTOB), 560 тысяч граждан Украины ездили в Турцию на отдых (почти три четверти от общего количества туристов). Добавим, что большинство украинцев отправились отдыхать именно в Анталию, благодаря введенной в середине 2020 года "Программе сертификации безопасного туризма", что представляет собой ряд специальных мер для защиты здоровья отдыхающих.

Напомним, на днях в Турции закрыли отель, где в нарушении правил карантина устроили вечеринку для украинцев.

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