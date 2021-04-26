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В Украине подешевеют авиабилеты: о поездах можно будет забыть?

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 19:22
В Украине подешевеют авиабилеты: о поездах можно будет забыть? Фото: авиабилеты в Украине подешевеют (РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Styler

В Украине планируют ввести нулевой НДС на внутренние авиарейсы. Это значит, что уже совсем скоро купить авиабилеты на все направления по стране можно будет дешевле. Более того, авиабилет будет стоить почти как билет на поезд.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в программе "Обратная связь" на канале "Украина 24".

По словам министра, это хороший толчок для развития внутренних авиаперевозок, ведь стоимость полета будет более конкурентной.

Также он добавил, что это будет стимулировать и внутренний туризм, и в целом авиацию, учитывая, что очень много стран с красной зоной ограничения. В частности, это и возможность для перевозчиков на этот период менять свою географию.

"Билет во Львов несущественно дороже, чем билет на железнодорожных перевозках или по сравнению с автомобильными перевозками. И это будет большим преимуществом, шагом вперед для того, чтобы люди в том числе выбирали больше авиацию для внутренних перевозок", - сказал Криклий.

А направления любые.

"У нас аэропорт "Херсон" начинает работать, принимать внутренние и международные рейсы, аэропорт "Одесса" работает, "Киев", "Львов", "Запорожье". Очень много направлений, по которым можно будет путешествовать", - отметил министр.

Ранее мы писали, что SkyUp отменил рейсы в Европу из Киева до конца июня, но у пассажиров есть возможность вернуть деньги.

Читайте также о том, как выросли цены на путешествия за время пандемии.

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