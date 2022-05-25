Украине выделили миллион на доменную систему: что это значит для каждого из нас

Миллион - много или мало для защиты доменной системы?

Это значительная сумма для доменной индустрии, однако недостаточная, чтобы помочь всем участникам рынка.

Сейчас, через военные действия, клиенты отказываются от продления доменных имен, а регистраторы (как мы) и администраторы доменных имен должны оплачивать поддержку доменной системы (серверов) независимо от того, продолжает ли клиент домен или нет.

Происходит очень большой спад регистраций и продление доменов и очень сложно справляться с оплатой за инфраструктуру, зарплаты, защита от атак, и другие расходы.

В Украине 130 регистраторов и около 10 администраторов. Если этот миллион поделить между регистраторами и администраторами - каждая компания получит около 7 тысяч.

Как ICANN выбирали, кому именно дать деньги? Не осядут ли они у кого-то в кармане?

Пока не понятно, как выбрали или выберут, кому перечислять помощь. Компания ICANN перечислила деньги в компанию Emergency Telecom Cluster ETC. Какое отношение эта компания имеет к доменной системе Украины - непонятно. Она неактивна на рынке, никто о ней никогда не слышал.

Но у Минцифры заявили, что получили деньги и они будут потрачены "совместно с командами интернет-провайдеров, администраторов и регистраторов доменов".

Пока что ни с регистраторами, ни администраторами доменов, ни с провайдерами никто не общался.

От имени всех регистраторов и администраторов Украины хочу заявить, что мы открыты к диалогу, чтобы деньги были потрачены на благо Украины.

Что еще нужно сделать для поддержки доменной системы и почему это важно для каждого из нас?

В связи с войной все бизнесы сейчас в сложной ситуации. На доменную систему Украины осуществляются постоянные атаки со стороны рашистских хакеров. DNS серверы выходят из строя, но как администраторы, так и регистраторы пока справляются с атаками.

Все эти атаки происходят для того, чтобы вывести из строя доменную систему, и если это произойдет, то массово начнутся проблемы доступа к украинским сайтам.

Особая помощь нужна администратору домена .UA - поскольку, если перестанет работать домен .UA то вслед за ним отключатся и GOV.UA, и COM.UA и другие.

Компания Hostmaster уже рассматривает возможность поднять цены, чтобы обеспечить оплату корневых серверов, но пока принято решение не поднимать цены, чтобы не ухудшить ситуацию. И именно сейчас эта помощь, этот миллион, является очень актуальной.

Мы надеемся, что деньги будут потрачены разумно, но не осядут у кого-то в карманах.