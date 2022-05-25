Украине выделили миллион на доменную систему: что это значит для каждого из нас

Недавно корпорация ICANN (международная организация по управлению доменными именами) выделила Украине миллион долларов на поддержку стабильного функционирования украинской доменной системы во время войны.
Это важная поддержка, ведь с момента российского вторжения доменная система страны подверглась массированным кибератакам. И это не только официальные сайты власти, но и все доменное пространство.
В то же время, регистраторы и администраторы просят честно разделить деньги, потому что в поддержке сейчас нуждаются все участники рынка.
О том, кто нуждается в поддержке и как должны распределить деньги, для Styler рассказал владелец крупнейшего регистратора Украины NIC.UA Андрей Хветкевич.
Миллион - много или мало для защиты доменной системы?
Это значительная сумма для доменной индустрии, однако недостаточная, чтобы помочь всем участникам рынка.
Сейчас, через военные действия, клиенты отказываются от продления доменных имен, а регистраторы (как мы) и администраторы доменных имен должны оплачивать поддержку доменной системы (серверов) независимо от того, продолжает ли клиент домен или нет.
Происходит очень большой спад регистраций и продление доменов и очень сложно справляться с оплатой за инфраструктуру, зарплаты, защита от атак, и другие расходы.
В Украине 130 регистраторов и около 10 администраторов. Если этот миллион поделить между регистраторами и администраторами - каждая компания получит около 7 тысяч.
Как ICANN выбирали, кому именно дать деньги? Не осядут ли они у кого-то в кармане?
Пока не понятно, как выбрали или выберут, кому перечислять помощь. Компания ICANN перечислила деньги в компанию Emergency Telecom Cluster ETC. Какое отношение эта компания имеет к доменной системе Украины - непонятно. Она неактивна на рынке, никто о ней никогда не слышал.
Но у Минцифры заявили, что получили деньги и они будут потрачены "совместно с командами интернет-провайдеров, администраторов и регистраторов доменов".
Пока что ни с регистраторами, ни администраторами доменов, ни с провайдерами никто не общался.
От имени всех регистраторов и администраторов Украины хочу заявить, что мы открыты к диалогу, чтобы деньги были потрачены на благо Украины.
Что еще нужно сделать для поддержки доменной системы и почему это важно для каждого из нас?
В связи с войной все бизнесы сейчас в сложной ситуации. На доменную систему Украины осуществляются постоянные атаки со стороны рашистских хакеров. DNS серверы выходят из строя, но как администраторы, так и регистраторы пока справляются с атаками.
Все эти атаки происходят для того, чтобы вывести из строя доменную систему, и если это произойдет, то массово начнутся проблемы доступа к украинским сайтам.
Особая помощь нужна администратору домена .UA - поскольку, если перестанет работать домен .UA то вслед за ним отключатся и GOV.UA, и COM.UA и другие.
Компания Hostmaster уже рассматривает возможность поднять цены, чтобы обеспечить оплату корневых серверов, но пока принято решение не поднимать цены, чтобы не ухудшить ситуацию. И именно сейчас эта помощь, этот миллион, является очень актуальной.
Мы надеемся, что деньги будут потрачены разумно, но не осядут у кого-то в карманах.
Напомним, ранее мы писали о том, что Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС.
А также рассказывали о том, что глава Минцифры Федоров пообещал, что блокировок украинского контента в Facebook и Instagram будет значительно меньше.