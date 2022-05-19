Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС, - Федоров

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Маргрет Вестагер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Федоров отметил, что в условиях военного времени Минцифра продолжает осуществлять проевропейские реформы и упрощать получение услуг, а также обеспечивать удобный сервис и сокращать бюрократию и коррупцию.

"Мы постоянно работаем над запуском новых услуг и сервисов даже в условиях войны. И готовы делиться приобретенным опытом с европейскими коллегами, чтобы внести вклад в развитие цифрового будущего ЕС. Украина заинтересована в взаимосовместимости наших цифровых документов с европейскими. Наша команда уже активно работает с европейскими партнерами по разработке Европейского кошелька цифровой идентификации (European Digital Identity Wallet)", - отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС. И предложил начать переговоры по этому вопросу на двустороннем уровне.

"Считаем это логичным продолжением нашей совместной работы по интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС", - добавил Федоров.